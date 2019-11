Von Volker Hagemann

Werther (WB). Der Wasserrohrbruch am Meyerfeld (wir berichteten) ist repariert, laut Stadtverwaltung wurde am Mittwochnachmittag eine neue Dichtschelle in zwei Metern Tiefe an dem betroffenen Rohr montiert.

Doch auch wenn die Gesamtschule am Donnerstagmorgen nach einem Tag Zwangspause wieder ihren regulären Schulbetrieb aufnahm und das Leitungswasser in normaler Qualität aus den Hähnen floss – einige Meter weiter in der AWO-Kita Weststraße klagte man nach wie vor über trübes, bräunlich gefärbtes Wasser. Daher beschloss man hier, die Kinder vorzeitig abholen zu lassen.

»Wir hatten unsere Tochter gegen 8 Uhr in die Kita gebracht. Zu dieser Zeit schien noch alles in Ordnung zu sein«, berichtet ein Vater dem WB. »Etwa um viertel nach neun bekamen wir dann einen Anruf aus der Kita, dass wir unsere Tochter nach Möglichkeit bitte abholen mögen. Möglicherweise wegen des vorangegangenen Wasserrohrbruchs am Vortag sei das Wasser in der Kita trüb geworden und schließlich ganz abgestellt worden«, so der Vater. Und gerade in einer Kindertagesstätte sei ja aus hygienischen Gründen eine durchgehende Wasserversorgung wichtig.

»Es heißt zwar seitens der Stadt, die Trübung sei gesundheitlich unbedenklich, dennoch will die Kita dieses Wasser den Kindern wohl nicht zumuten«, sagt der Vater. Etwa um 10.30 Uhr habe er seine Tochter abgeholt. »Die Erzieherinnen sagten, sie hoffen, dass die Kita am Freitag wieder regulär öffnen könne.«

Die Mitarbeiterinnen der AWO-Kita Weststraße wollten sich auf Anfrage am Donnerstagmittag nicht zu dem Thema äußern.