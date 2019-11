Von Margit Brand

Anders als wohl die meisten in Werther erwartet haben, hat sich Marion Weike dagegen entschieden, die nächsten Jahre weiterzumachen »wie immer« ; ihre Chancen auf eine fünfte Amtsperiode im Rathaus hätten hoch gestanden. Nun aber ist ein Wahlsieg gegen den gestandenen Landrat Adenauer von der CDU, die insbesondere im Süden des Kreises Gütersloh großen Rückhalt hat, deutlich schwieriger.

Weike ist realistisch genug, das Risiko des Scheiterns nicht auszublenden. Die 60-Jährige setzt trotzdem auf Neuanfang: Denn trotz allem Pragmatismus, den sie im Alltag an den Tag legt, ist Weike Sozialdemokratin mit Leib und Seele. Das zeigt ihr überörtliches Engagement in der Partei und nun auch ihr Einsatz im Wahlkampf um das Landratsamt. Weike will ihrer SPD, die es derzeit alles andere als leicht hat, ein Gesicht geben und ihr Knowhow dafür einbringen. Sie will weiter etwas bewegen, das darf man ihr getrost glauben; auf eine frühe Pensionierung schielt sie nicht.