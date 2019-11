Von Volker Hagemann

Auch die jüngste Berichterstattung in den Zeitungen empfinden die jungen Leute nicht neutral genug, wie sie in der Hausversammlung im »funtastic« zum Ausdruck bringen: »Wir werden mit denjenigen, die die Straftaten begehen, über einen Kamm geschoren. Doch damit haben wir absolut nichts zu tun«, empören sie sich. Nicht erst seit den jüngsten Vorkommnissen, als Nachbarn des Jugendhauses nächtlichen Lärm beklagten, sondern schon lange fühlen sie sich verunglimpft.

Jugendliche fühlen sich pauschal an den Pranger gestellt

Auch Ende Oktober fühlten sie sich pauschal an den Pranger gestellt, als es zwischen Sportplatz und Stadtpark zu Sachbeschädigungen kam und einige Randalierer obendrein noch die Einsatzkräfte behinderten. Bürgermeisterin Marion Weike erteilte mehreren der ertappten jungen Leute persönlich Hausverbote für diverse öffentliche Einrichtungen, ein Beteiligter aus Bielefeld erhielt ein Betretungsverbot der Kernstadt. Zudem wurden Strafverfahren eingeleitet. Tage später beklagten Nachbarn des Jugendzentrums Lärm und Pöbelei.

Erst am Freitag berichtete die Polizei davon, ein 19-Jähriger habe gegen diese Auflagen bereits verstoßen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

»Wir wissen nicht einmal, wer die Straftäter sein könnten«, betonen die jungen Leute, die sich zum Pressegespräch im »funtastic« versammelt haben. »Sie treffen jedenfalls uns alle mit ihrem Verhalten«, beklagt einer aus der Runde. »Man kann sich als junger Mann kaum in der Stadt aufhalten, ohne dass man für sein Äußeres vorverurteilt oder gar von der Polizei kontrolliert wird.« Die etwa 20-köpfige Runde berichtet, sie alle seien bereits mindestens einmal bei der Polizei in Halle vorgeladen worden: »Hat man einmal kleinsten Mist gebaut, ist man gleich in der Kartei. Manche Nachbarn machen Fotos von unseren Autokennzeichen und leiten sie an die Polizei weiter, nur weil wir am Jugendzentrum parken.« Eine 17-Jährige aus der Runde berichtet: »Mittlerweile werden wir Jugendzentrums-Besucher schon in der Schule als ›Asis‹ beschimpft, sogar meine 13-jährige Freundin! Das geht gar nicht!«

Bürgermeisterin soll Gespräch moderieren

Was generell die Lautstärke betrifft, sagen die jungen Leute: »An einem Jugendzentrum ist es nun einmal laut, auch abends. Auch die älteren Menschen waren doch mal jung, haben sich getroffen.«

Die Vorwürfe angeblicher Drogendealerei entkräftet »funtastic«-Leiter Björn Fülbier: »Es haben Jugendliche anderen aus Spaß Senf in die Schokoriegel gespritzt. Aber eine Heroinszene oder Ähnliches gibt es hier nicht.«

Die Jugendlichen wollen weiterhin das Gespräch suchen, »auch gerne direkt mit Nachbarn«, wie sie sagen. »Vielleicht könnte die Bürgermeisterin das moderieren«, schlägt einer vor. Und sie sind sich einig: »Wer uns begegnet, auch im Dunklen, muss definitiv nicht die Straßenseite wechseln.«