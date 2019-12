Was steht da im Goldenen Buch geschrieben? Bürgermeisterin Marion Weike (hinten) assistiert dem Nikolaus (Klaus Hemming), der diesmal in Häger besonders viele Kinder angetroffen hat. Im Fackelschein hatten sie ihn durchs Dorf begleitet.

Von Margit Brand

Werther-Häger (WB). Wenn der Nikolaus am zweiten Advent nach Häger kommt, dann weiß er nach zwölf Jahren so ungefähr, was ihn dort erwartet. Doch diesmal gab’s Überraschungen.

Denn das so viele Kinder ins und ans Bürgerhaus kommen würden, um ihn zu sehen, dass überraschte den Mann mit dem Rauschebart (neu im Kostüm dieses Jahr Klaus Hemming) genauso wie seine eifrigen Helfer, die den adventlichen Markt im Dorf auf die Beine gestellt hatten. Emsig griff der Nikolaus in seinen Sack, um Süßes zu verteilen – bis am Ende keine Schokolade mehr übrig war. „Das hat es bislang noch nie gegeben“, sagt Jochen Dammeyer vom Heimatverein. „Restlos“ zufrieden zeigt er sich: „Die enorme Zahl an Kindern zeigt doch, wie groß der Zuspruch im Dorf ist.“

Alle greifen ins Rad

Weil alle Vereine und Einrichtungen des Ortes bei der Organisation mit ins Rad greifen, ist der “Advent” ein bisschen zum Selbstläufer geworden. Was nicht bedeutet, dass es nicht Neuerungen im Programm gegeben hätte. Denn erstmals hat der Nikolaus besonderes Geleit bekommen. Die Kinder haben ihn höchstpersönlich vom Gemeindehaus zum Bürgerhaus geholt und zwar im Schein von Fackeln, die von Erwachsenen getragen wurden. Das kam gut am beim Publikum.

Gleiches galt für den Auftritt für den Schülerchor aus Langenheide, die gleich mit drei Dutzend kleinen Sängern für großen Andrang im Bürgerhaus sorgten. Als die Kinder ihre Lieder anstimmten, war kaum ein durchkommen im großen Saal. Musikalisch weiter ging es mit dem Auftritt von Jannik Wirth und Janna Remmerbach, zwei Akkordeon-Schülern der Kreismusikschule. Und als der Auftritt des Posaunenchors anstand, da hatte es immerhin aufgehört zu regnen, so dass die Instrumente unter freiem Himmel ihren Klang entfalten konnten.

Kleine Engel gebastelt

Bei Punsch und Glühwein, Kaffee und Kuchen gab es reichlich Gelegenheit für einen Plausch in gemütlicher Runde. Wer noch hübsche Kleinigkeiten zum Verschenken brauchte, fand im Bürgerhaus reichlich Auswahl. Von gebastelten Dekoartikeln bis selbst gemachten Leckereien reichte das Angebot. Die kleinen Besucher machten sich die schönen Sachen zum Mitnehmen kurzerhand selbst: Sie bastelten aus Holzkugeln und Engeln im Handumdrehen kleine Engel oder strickten mit den Fingern den vermutlichen ersten Schal ihres Lebens.

Zum ersten Mal beteiligten sich auch die “Dorfwichtel” am adventlichen Treiben. Eltern und Kinder konnten hier gemeinsam bei einer Natur- und Erlebnisrallye aktiv werden. Der Förderverein des SV Hägers hatte unterdessen ein Foto-Quiz vorbereitet.

Mit neuen Ideen

“Von Hägeranern für Hägeraner” gab es also einmal mehr ein en abwechslungsreichen Advent. Nicht nur Bürgermeisterin Marion Weike, die es sich nicht nehmen ließ, den Nikolaus in Häger persönlich zu begrüßen, dankte den Organisatoren. Jochen Dammeyer als “alter Hase” freute sich über die neuen Gesichter in der Vorbereitungsrunde. “Diese jungen Frauen haben tolle neue Ideen eingebracht.”