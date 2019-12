Es muss nicht immer nach Mallorca gehen: Partystar Mickie Krause kommt am 29. Mai höchstpersönlich nach Werther – und mit ihm Rick Arena und weitere Schlagerstars. Foto: Hermann Niesig

Von Margit Brand

Werther (WB). 100 Jahre wird man nur einmal – und entsprechend lässt der BV Werther es nächstes Jahr im Mai ordentlich krachen. Geplant sind Geburtstagsfeierlichkeiten in der letzten Mai-Woche, die sogar eine Mannschaftsfahrt nach Mallorca ersetzen. Denn Stars der Insel, allen ­voran Mickie Krause, kommen zur Party nach Werther.

Vorverkauf hat begonnen

Und damit wird das Jubiläum schon jetzt konkret. Denn der Vorverkauf für die Mallorca-Party am Freitag, 29. Mai, hat bereits begonnen (Einlass ab 18 Jahre). Wer bei der Schlagerfete für Mickie Krause Bier holen gehen will oder seine Kollegen Rick Arena, Nancy Franck und Marry live erleben möchte, kann sich über die Eventagentur NoaBelle Tickets für 25 Euro sichern. 1300 Karten sind im Verkauf, die Nachfrage riesig.

Für diesen Party-Abend hat sich der BV die Agentur als Kooperationspartner gesucht, um die gesamte Veranstaltungswoche stemmen zu können. Auch so verbleibt eine Menge an Organisation auf den Schultern des BV, denn mit einer Schwarz-Weißen Nacht (600 Gäste) geht es im Festzelt auf dem Tiede-Gelände tags darauf weiter. Auf was die Wertheraner sich hier freuen können, werde erst demnächst verraten, sagt Vereinssprecher Thomas Heidemann.

Auto und weitere hochwertige Preise zu gewinnen

Nur ein Programmhöhepunkt steht schon fest: eine große Verlosung mit einem VW T-Roc als Hauptpreis sowie 30 weiteren hochwertigen Gewinnen wie TV-Gerät, Waschmaschine oder Grill. 3000 Lose zum Preis von zehn Euro sind von sofort an bei den drei Wertheraner Banken, bei EP Bökenkamp, Lotto Güttler und der Poststelle Jebahi erhältlich. Außerdem gibt es sie im Kiosk am Sportplatz Meyerfeld. „Bei der Gewinnquote ein attraktives Weihnachtsgeschenk“, findet Heidemann.

Dass es sich lohnt, das Vereinsjubiläum so groß zu feiern, steht für den Vorstand außer Frage. „Zum einen wollen wir zeigen, was der BV alles leistet. Gleichzeitig ist das Fest ein Dankeschön an alle Aktiven und Ehrenamtlichen, die sich im Laufe der Jahrzehnte eingebracht haben“, unterstreicht Thomas Heidemann. Heute zählt der BV Werther etwa 700 Mitglieder; davon ist mehr als ein Drittel unter 18 Jahre alt.

Zeitreise durch 100 Jahre Ballsport in Werther: Chronik geplant

Eine Zeitreise durch 100 Jahre, die in Werther inzwischen an den Ball getreten wird, ist im Frühjahr nachzulesen: In Vorbereitung ist eine umfassende Chronik, die vor­aussichtlich im April als Buch erscheinen wird.