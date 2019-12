Werther (WB/kg). „Wir geben nicht bei der kleinsten Schwierigkeit auf, und wir sind auch nicht arm dran, weil wir in der Pflege arbeiten, sondern wir werden täglich reich beschenkt: So viel Dankbarkeit erfährt man sonst nirgends.“ Das Quartett aus dem St. Jacobi­stift ist sich einig: In der Pflege zu arbeiten, ist wunderschön.

Ihre Arbeit über jeweils ein Vierteljahrhundert verdient aber auch die Blumen, die Silke Becker als Leiterin des Altenheimes und Christiane Klang von der Geschäftsführung überreicht haben.

Die Mitarbeiterinnen bringen Erfahrung, Zeit und Herz ein – auch außerhalb ihrer Arbeitszeit

Insgesamt 100 Jahre sind Andrea Akkermann, Monika Dultmeyer, Evelin Jenane und Kerstin Simon im St. Jacobistift. Alle haben bereits eine Vorgeschichte in der Pflege – und bringen Erfahrungen, Zeit und Herz nicht nur während ihrer Arbeitszeit in der vollstationären Pflegeeinrichtung ein, die 57 alte Leute betreut und sich am christlichen Menschenbild orientiert.

„Im stationären Pflegebereich ist es die Ausnahme, dass Mitarbeiterinnen so lange ihrem Beruf und ihrem Arbeitgeber treu bleiben“, sagen Silke Becker und Christiane Klang. Das sei ein großer Schatz an Kontinuität, der das Motto „Leben in familiärer Atmosphäre“ immer wieder in den Mittelpunkt stelle.

Trotz gesetzlicher Vorgaben immer auch das Gefühl für das Miteinander bewahrt

Beide freuen sich über das große Engagement der Damen: Andrea Akkermann (52) aus Halle hat eine Zusatzausbildung Gerontopsychiatrie und Palliativ-Care und versteht ihren Beruf als Berufung, während Evelin Jenane (59) aus Werther die jahreszeitliche Deko im Jacobistift umsetzt. Die Wertheranerin Kerstin Simon (57) habe sich auch als Pflegedienstleitung, die gesetzliche Vorgaben umsetzen müsse, das Gefühl für das Miteinander bewahrt, sagt Christiane Klang. Und Monika Dultmeyer (62) aus Werther unternimmt sogar in ihrer Freizeit Ausflüge mit den Bewohnern. Christiane Klang: „Sie realisiert Träume.“