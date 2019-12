Auf dem alten H.W.-Meyer-Areal an der Engerstraße in Werther wollte Aldi einen neuen Discounter bauen. Doch daraus wird wohl nichts. Foto: Margit Brand

Von Volker Hagemann

Werther (WB). Wie wird man das ehemalige H.W. Meyer-Gelände an der Engerstraße künftig gestalten können? Die Pläne, in dieser prominenten Innenstadtlage einen Aldi-Markt zu errichten , scheinen vom Tisch zu sein. Das Verwaltungsgericht Minden hat jetzt den Eilantrag des Investors gegen die Rückstellung der Bauvoranfrage abgelehnt.

Wie berichtet, wollte Aldi auf dem Filet-Grundstück, auf dem sich derzeit die Fitness Factory befindet, einen 1266 Quadratmeter großen Supermarkt errichten. Im Auftrag von Aldi-Nord hatte das Projektbüro Halsdorfer + Ingenieure aus Burgdorf eine entsprechende Bauvoranfrage beim Kreis Gütersloh gestellt.

Parkplatz-Zufahrt in unübersichtlicher Kurve würde Gefahren bergen

Das stieß bei der Politik auf wenig Begeisterung: Im Rathaus wurden Befürchtungen laut, ein wenig attraktiver Zweckbau könne entstehen, Bürgermeisterin Marion Weike sprach gar von einer „Discounter-Kiste“. Darüber hinaus birgt die langgezogene Kurve der Engerstraße Gefahren für abbiegende Nutzer eines möglichen künftigen Aldi-Parkplatzes.

Um Einfluss auf die Planungen nehmen zu können, beschloss die Politik die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Areal. Gleichzeitig beantragte die Stadt Werther bei der Bauaufsicht des Kreises eine Zurückstellung der Entscheidung über die Aldi-Bauvoranfrage für zunächst zwölf Monate. Doch dagegen stellte der Investor beim Verwaltungsgericht Minden einen Eilantrag und ließ über ein Kölner Anwaltsbüro Klage einreichen.

" „Der Eigentümer des Geländes an der Engerstraße schließt eine Verwirklichung des beantragten Vorhabens aus.“ Richterin Dr. Amrei Stocks­meyer "

Ergebnis: Der Eilantrag ist abgelehnt worden, „weil das so genannte Sachbescheidungsinteresse fehlt“, sagte Dr. Amrei Stocks­meyer, Richterin am Verwaltungsgericht Minden, am Donnerstag auf WB-Anfrage. Anders ausgedrückt: „Der Eigentümer des Geländes an der Engerstraße schließt eine Verwirklichung des beantragten Vorhabens aus“, so die Richterin. Das Hauptverfahren, also die Klage des Investors, laufe allerdings noch.

Dr. Amrei Stocksmeyer bestätigte: „In laufenden Vertragsverhandlungen gab es eine Zusage des Grundeigentümers an einen ebenfalls am Grundstück interessierten Beigeladenen, das Aldi-Vorhaben nicht zu verwirklichen.“ Dieser „Beigeladene“ ist nach WB-Informationen die Stadt Werther. Das wollte Bürgermeisterin Marion Weike gestern mit Blick auf laufende Verhandlungen jedoch nicht kommentieren.

Stadt Werther wünscht sich lieber Wohnungen und Praxen

Auch der Warendorfer Eigentümer hielt sich auf WB-Anfrage bedeckt. „Das Grundstück ist laut Gericht nicht mehr im Zugriff des Investors“, bestätigte zumindest Jan Focken, Sprecher des Kreises Gütersloh.

Für die Diskussion über den abgelehnten neuen Aldi-Standort äußerte Architekt Christian Rohde, Prokurist der Burgdorfer Projektgesellschaft, „völliges Unverständnis“. Zu Alternativplanungen will er sich noch nicht äußern. Laut Bürgermeisterin gibt es dafür derzeit keine geeignete Fläche in Werther. „Für das Meyer-Gelände wünschen wir uns jedenfalls Wohnhäuser, Praxen und ähnliches kleineres Gewerbe“, sagte sie.