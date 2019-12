Von Margit Brand

In der Tat muss Nuffer – und mit ihm die Besucher, die noch bis Sonntag in die Wertheraner Innenstadt kommen – einige Absagen hinnehmen. So ist zum ersten Mal das Traditionszelt des Kleintierzuchtvereins nicht vertreten, wo Eierpunsch und Hühnersuppe eine große Fangemeinde hatten. Aus gesundheitlichen Gründen bekam auch der Treckerverein seine Mannschaft nicht komplett, so dass die Bratkartoffelpfanne diesmal kalt bleibt – beziehungsweise auch der ganze Vorplatz der Volksbank leer. Denn die Flüchtlingshilfe und die Grünen haben ihre Zusagen ebenso kurzfristig zurückgezogen.

„Das kam alles sehr unerwartet. Kurzerhand haben wir uns deshalb entschieden, die Rosenstraße unbestückt zu lassen und stattdessen die anderen Stände enger zusammen rücken zu lassen“, sagt Nuffer. Auf dem Alten Markt fehlt außerdem diesmal der große Ausschank des Sedan, das zurzeit wegen Umbaus geschlossen ist. Neu dabei ist der Backhausverein, der Stullen ebenso wie frischgebackenes Brot am Stück verkauft.

„Aber eins bleibt uns immerhin treu: das Wetter“, meinte Bürgermeisterin Marion Weike mit einem Augenzwinkern. Anstatt zu bedauern, dass es mal wieder in den Glühwein tropft, ermunterte sie in ihrer Eröffnungsrede, kurz die Augen zu schließen: „Dann fühlt es sich doch fast an wie Schneeflocken...“

Der Förderverein der Gesamtschule hat trotzdem vorgesorgt und an seinem Stand mit liebevollen Basteleien ein Vordach angedockt: Apfelpunsch soll man hier im Trockenen genießen können. Ebenso aktiv zeigt sich das Evangelische Gymnasium, wo wie immer die sechsten Klassen eine Tombola organisieren und zusätzlich gebastelt haben.

Am Samstag geht es um 16 und 20 Uhr heiß her: eine Feuershow bildet den Programmpunkt des Tages. Am Sonntag hat sich um 16 Uhr der Nikolaus angesagt – er kommt im Treckeroldtimer. Um 17.30 Uhr klingt das Fest mit Posaunenklängen langsam aus.