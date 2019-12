Von Sara Mattana

Werther (WB). Von strömendem Regen und eisigen Windböen lassen sich die Wertheraner beim Christkindlmarkt traditionell nicht abschrecken. Dass es in diesem Jahr aber noch deutlich weniger Stände als im Vorjahr gibt, bedauern die meisten Besucher hingegen sehr.

Denn sowohl der Kleintierzuchtverein als auch der Treckerverein, die Flüchtlingshilfe, die Grünen und die Gaststätte Sedan haben kurzfristig abgesagt und so blieb die gesamte Rosenstraße am Wochenende leer. „Es ist hier wirklich ziemlich leer geworden. Ich würde mich freuen, wenn es mal wieder mehr Stände gäbe“, sagt Besucherin Hilde Böltner. Und auch ihre Freundin Ulla Fuchs stimmt ihr zu: „Uns fehlt der Eierpunsch der Kleinzüchter, aber wir wohnen in Werther und kommen trotzdem jedes Jahr. Das gehört für uns einfach dazu.“

Umzug auf den Venghauss-Platz?

Auch Svenja Sommerfeld lässt sich ihren Christkindlmarkt-Besuch nicht nehmen: „Trotzdem ist es sehr schade, dass es so wenig Stände und keine Bühne gibt. Die Stände in der Rosenstraße fehlen einfach“. Ihren Begleiter Achim Müller stört die Anzahl der Stände weniger: „Es wäre aber schön, wenn die wenigen Stände dichter beisammen wären. Ich fände es toll, wenn man zum Beispiel den Venghauss-Platz dafür nutzen könnte.“

Einen neuen Stand gibt es beim Christkindlmarkt aber dennoch zu entdecken: Die Mitglieder des Hägeraner Backhausvereins bieten Flammkuchen und Brot an und freuen sich über die positive Resonanz der Gäste.

Nikolaus auf dem Trecker

Altbewährt bleibt hingegen der Besuch von Nikolaus Usmar Carles. Auf dem Trecker zog er quer durch die Innenstadt und überraschte die Kinder mit leckeren Süßigkeiten. Treu zu Stelle ist auch die Kreativgruppe des Hauses Tiefenstraße. Sie verkauft beim traditionellen Basar im Gemeindehaus Strickwaren, Marmeladen und weitere Geschenkartikel aus Eigenproduktion. Der Erlös kommt dem Mittagstisch der Tafel, dem Wertheraner Kinderfonds und dem Altenheim für besondere Aktionen zugute. Die derzeit aus zehn Damen bestehende Kreativgruppe trifft sich immer donnerstags um 15 Uhr in der Begegnungsstätte Tiefenstraße. Neueinsteiger sind willkommen.