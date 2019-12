Werther/Verl/Versmold (WB). Im Kreis Gütersloh waren am Wochenende Einbrecher unterwegs. In Werther, Verl und Versmold schlugen sie tagsüber zu.

Werther

Am Samstagabend brachen bislang unbekannte Täter zwischen 17 und 19 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Oststraße in Werther ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. In der Wohnung durchwühlten die Täter sämtliche Schränke. Ersten Erkenntnissen nach erbeuteten sie eine Armbanduhr. Weitere Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Verl

In Verl hebelten die Täter am Sonntagnachmittag zwischen 15.15 und 17.20 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Gleiwitzer Straße in Sürenheide auf. Die Täter durchwühlten Kommoden und Schränke im Obergeschoss. Ersten Erkenntnissen nach erbeuteten sie eine Münzsammlung.

Versmold

In Versmold drangen die Einbrecher bereits am Freitagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr gewaltsam über eine Kellertür in eine Doppelhaushälfte in der Fliederstraße ein. Sie gelangten in die Wohnräume, wo sie sämtliche Schränke und Zimmer durchsuchten. Zudem hebelten sie im Haus einen verschlossenen Raum auf. Entwendet wurde eine geringe Summe Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter Tel. 05241/869-0 entgegen.