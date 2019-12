Von Margit Brand

Werther-Häger (WB). 47.000 Kunden - meist wiederkehrende Gesichter - haben dem Dorfladen Häger im dritten Jahr in Folge ein Umsatzplus beschert. Netto lagen 2019 ohne Umsatzsteuer ca. 270.000 Euro in der Kasse. Das ist ein Plus von rund 23.000 Euro gegenüber dem Vorjahr (2017: 225.000 Euro). “Wir können damit alle Kosten abdecken“, bilanzieren Uwe Gehring und Wolfgang Lamek zufrieden. Denn auch wenn es bei dem Gemeinschaftsprojekt nicht darum geht, große Gewinne zu erwirtschaften, so müssen die Zahlen unterm Strich doch stimmen. Die Lohntüten von sieben Teilzeit-Angestellten wollen schließlich gefüllt sein.