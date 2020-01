Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist am späten Sonntagabend am Hapkenberg, um einen Zimmerbrand zu löschen. Eine Autofahrerin hat das Feuer bemerkt. Foto: Feuerwehr Werther

Werther-Rotingdorf (WB/SKü). Glimpflich ist am späten Sonntagabend ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus direkt vorgelagert zum denkmalgeschützten Hapkenhof am Hapkenberg ausgegangen. Einer aufmerksamen Autofahrerin auf der Borgholzhausener Straße war es dabei zu danken, dass der Brand auf einer Gästetoilette in einer Wohnung überhaupt rechtzeitig entdeckt wurde. Denn die Bewohner hatten bis dahin nichts von der Gefahr mitbekommen.