Von Margit Brand

Werther/Melle (WB). Es sieht aus wie ein Einfamilienhaus in Holzrahmen-Bauweise. Und doch ist es eher ein „Leuchtturm“. Denn das Artenschutzhaus, das die Stiftung für Ornithologie und Naturschutz (SON) derzeit in Melle errichtet, sucht bundesweit seinesgleichen – und soll vor allem auch bis in die westfälische Nachbarschaft strahlen.

Nach Fertigstellung Mitte 2020 – gerade wurde mit viel politischer Prominenz Richtfest gefeiert – sollen hier natürlich möglichst viele Tiere wie Vögel oder Fledermäuse heimisch werden. Aber vor allem stehen die Türen Bauherren, Handwerkern und Schulen und anderen Neugierigen offen. Sie sollen sich hier konkret etwas an- und vor allem abschauen: Wo am Haus ist die geeignete Örtlichkeit, um einer Mehlschwalbe einen Nistplatz anzubieten? Wo kann Fledermäusen ein Einschlupf gewährt werden? Was kann bei der Sanierung eines Hauses berücksichtigt werden, damit Bachstelze, Sperling & Co. wieder ein Zuhause finden? Wo am Haus findet der Igel Unterschlupf und wie vermeidet man Todesfallen für Amphibien?

„Ein modernes Haus – ganz gleich ob Neubau oder sanierter – Altbau kann eine Vielzahl von Quartieren für die verschiedensten Tierarten bieten. Jedoch müssen diese Möglichkeiten bei Bau oder Sanierung gezielt geplant und umgesetzt werden“, sagt Volker Tiemeyer, SON-Vorstandsmitglied. Bunte Flyer könnten da manchmal nicht so recht überzeugen. „Also zeigen wir in unserem Artenschutzhaus ganz praktisch, wie das aussieht.“

Mit dieser Idee ist die ehrenamtlich getragene SON einmal mehr als Pionier in Sachen Vogel- und Naturschutz unterwegs. Als deutschlandweites Novum sollen Anschauungsmodelle auf zwei Geschossebenen des Artenschutzhauses aufzeigen, wie jedermann beim Häusle(um)bau ein Herz für Tiere zeigen kann. „Keine Angst vor Untermietern!“, ermuntert Tiemeyer, sich zu informieren.

Anhand von Dach- und Fassadenausschnitten wird praxisnah demonstriert, wie sich Quartiere für Nischenbrüter und Fledermäuse im Gebäude, am Dachtrauf oder in der Gebäudeaußenhülle anbringen lassen oder wie die Vogelfütterung optimiert werden kann. „Gebaut werden diese Modelle nicht in teuren Bauwerkstätten in München oder Hamburg, sondern von hiesigen Handwerkern und – uns ganz wichtig – von Jugendlichen“, sagt Tiemeyer. Das schaffe Akzeptanz für die Sache und vermittle Fachwissen. Ausdrücklich hofft die SON mit ihrem Angebot auch den Bausektor jenseits der Landesgrenze neugierig zu machen.

Und die Schulen natürlich. Klassen sollen zum Beispiel bei Projekttagen an einzelnen Stationen am und im Artenschutzhaus erkunden und hautnah erleben können, was zu Hause für den Artenschutz getan werden kann. Am Ende kehren sie dann vielleicht mit einer selbst gebauten Nisthilfe für Garten oder Balkon zurück.

Auf 80 Quadratmetern Grundfläche entsteht das Artenschutzhaus zum Wohl von Vögeln, Fledermäusen und Wildbienen; auch das Umfeld des Gebäudes wird in das Gesamtprojekt „Artenschutz im ländlichen Raum“ einbezogen. Dessen Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf mehr als 400.000 Euro. Diese Gelder hat die gemeinnützige SON unter anderem bei der Stiftung der Sparkassen im Landkreis Osnabrück, der Naturschutzstiftung des Landkreises Osnabrücker Land, der Stadt Melle, der Starcke-Stiftung sowie weiteren Mittelgebern aus Nord- und Süddeutschland eingeworben.