Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Untersuchungshaftbefehl bleibe aber aufrechterhalten, wie Gerichtssprecher Dr. Roland Pohl dem WESTFALEN-BLATT sagte.

Der 25-Jährige sitzt seit der Tat im August 2019 in Haft. Damals soll er unter Alkoholeinfluss nachts in das Zimmer einer Mitbewohnerin eingerungen sein und sie vergewaltigt haben. Das hatte er laut Staatsanwaltschaft auch gestanden (WB vom 19. August 2019). Zwar hatte der Anwalt des Angeklagten am ersten Tag der Hauptverhandlung noch Zweifel an der Faktenlage geäußert und sie als zu dünn bezeichnet, hatte sogar gemutmaßt, sein Mandant wäre womöglich zum Geständnis überredet worden (WB vom 10. Januar).

Doch nach der Verhandlung und dem Urteilsspruch sagte der Gerichtssprecher am Freitag, dass in der Sache selbst Klarheit bestehe. Der Begriff Vergewaltigung sei juristisch sehr technisch, so Pohl. Aber: „Der Angeklagte ist schon in die Frau eingedrungen.“ Dass das Urteil dennoch auf sexuellen Übergriff lautet, liegt laut Gerichtssprecher an einem anderen Umstand: „Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der junge Mann vermindert schuldfähig ist. Deshalb ist der Strafrahmen der Vergewaltigung nicht zur Anwendung gelangt.“

Da der 25-Jährige bereits eine offene Bewährungsstrafe hatte, muss er nun für insgesamt drei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis. Die Bewährungsstrafe war, wie Roland Pohl erläuterte, bereits im November 2019 widerrufen worden. Daraus resultiert eine Strafe von einem Jahr und vier Monaten.