Von Johannes Gerhards

Werther (WB). »Ich werde in den verbleibenden zehn Monaten ordentlich arbeiten«, verspricht Bürgermeisterin Marion Weike beim Auftakt des traditionellen Schnatgangs. Sie ziehe aber in Betracht, womöglich einen Verein zu gründen, um als dessen Vorsitzende auch zukünftig diesem Ereignis beiwohnen zu können, kündigt sie augenzwinkernd an.

Seit Jahrzehnten beteiligen sich Vertreter der Verwaltung, Rats- und Vereinsmitglieder an der beliebten Veranstaltung zum Jahresauftakt. Diesmal zeigen sich mehr als 60 Bürgerinnen und Bürger interessiert an den Projekten, die im Laufe des Jahres realisiert werden sollen. Schließlich seien laut Marion Weike schon viele gute Ideen in diesem Zusammenhang geboren worden.

Erste Station ist die Brücke der Schlossstraße über den Schwarzbach am Haus Werther. Mit Hinweis auf Risse im überirdischen Mauerwerk weist Jens Kreiensiek, der Fachbereichsleiter für Planen und Bauen, darauf hin, dass es im Gewölbe der Bogenbrücke ähnlich aussehe und dringend eine Sanierung erfolgen müsse. Dabei lasse sich eine Vollsperrung der »städtischen Lebensader« Schlossstraße nicht vermeiden, die Gesamtbaukosten veranschlagt er mit rund 120.000 Euro.

An einem jüngst aufgestellten Haltestellenschild kündigt Guido Neugebauer die Inbetriebnahme einer neuen Linie des Bürgerbusses an. Ab dem 3. Februar verkehrt dieser fünfmal pro Tag zwischen Böckstiegel-Museum und Mobilstation. Anwohner können die neue Verbindung vier Wochen lang kostenlos testen, sagt Neugebauer unter zustimmendem Beifall für die ehrenamtlichen Mitglieder des Bürgerbus-Vereins.

Weiter geht es über die ehemalige Kleinbahnbrücke ins Gewerbegebiet Rodderheide, wo innerhalb von drei Jahren inzwischen sämtliche städtischen Grundstücke neue Besitzer gefunden haben. Die sich hier ansiedelnden Betriebe garantieren laut Jens Kreiensiek rund 110 Arbeitsplätze. Neben den bereits investierten 1,5 Millionen Euro für die Grunderschließung fallen nach seinen Worten demnächst noch etwa 600.000 Euro für den Straßenendausbau an, die sich langfristig über die Gebühren refinanzieren. In Abstimmung mit den Gewerbetreibenden werde dieser abschnittsweise im Laufe des Jahres durchgeführt.

Eine freie Fläche neben der Tankstelle befindet sich derzeit noch in Privatbesitz. Unterdessen wird bereits ein 2,5 Hektar großes Gewerbegebiet Rodderheide II bis zum Bokemühlenweg ins Auge gefasst. Im Feuerwehrgerätehaus warten Glühwein und alkoholfreier Punsch auf die »Schnatgänger«. Dirk Hollmann als Leiter der Gesamtwehr begrüßt die Gäste und skizziert die beengte räumliche Situation am »Stützpunkt-Standort«. Bei der Stadtverwaltung habe der hauptamtliche Bauingenieur laut Marion Weike bereits »Vorgaben mit großer Detailschärfe« für einen Um- und Ausbau gemacht.

Haushaltsmittel in Höhe von drei Millionen Euro sollen hier in Zukunft investiert werden, um die Infrastruktur von Feuerwehr und benachbartem Bauhof zu optimieren. Dirk Hollmann präsentiert neben einem Stromaggregat auch das neue Löschfahrzeug LF 20 Kat S. Der, Bund hat es dem Standort als Bestandteil des ABC-Zuges im Kreis Gütersloh für den Katastrophenschutz zugewiesen.

Mit umfassenden Baumaßnahmen soll auch die Gartenstraße in einen ansprechenden und funktionalen Zustand versetzt werden. In diesem Zusammenhang ist am 23. Januar eine Anliegerversammlung geplant, sagt Jens Kreiensiek, bevor alle nach einem Zwischenstopp an der Mobilstation bei einer wärmenden Suppe im Restaurant Obermann den diesjährigen Schnatgang ausklingen lassen.