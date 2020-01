„Ich will ein Bürgermeister sein, der in der Mitte steht, und mit allen nach bestmöglichen Lösungen sucht“, sagt der einstimmig gewählte Kandidat Ralf Eckelmann, hier mit dem CDU-Vorsitzenden Alexander Fillers (links) und Ratsfraktionschefin Birgit Ernst. Foto: Küppers

Von Stefan Küppers

Werther(WB). Als ein Mann der Mitte, der im Falle seiner Wahl eingerissene Brücken wieder aufbauen will, „gerade dort, wo in den letzten Jahren mehr übereinander als miteinander geredet wurde“, hat sich Ralf Eckelmann am Donnerstagabend den Mitgliedern der CDU Werther präsentiert. Diese schickten den 49-jährigen Maschinenbau-Ingenieur und Betriebsleiter schließlich in geheimer Wahl mit einem einstimmigen Unterstützungssignal (28 Ja-Stimmen, bei einer Enthaltung) in den Wahlkampf ums Bürgermeisteramt im Wertheraner Rathaus.