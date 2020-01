In einem Gebäude auf dem Weco-Gelände in Werther brennt es. Foto: Volker Hagemann

Werther (WB/vh). Großeinsatz auf dem Weco-Gelände in Werther: Die Feuerwehr löscht seit dem frühen Sonntagmorgen ein Feuer, das sich in dem leer stehenden, 1200 Quadratmeter großen Gebäudekomplex an der Engerstraße ausgebreitet hat.