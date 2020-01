Der Gebäudekomplex auf dem Weco-Gelände in Werther ist in der Nacht zu Sonntag in Brand geraten. Foto: Volker Hagemann

Werther (WB/vh). Großbrand auf dem Weco-Gelände : Etwa 80 Feuerwehrleute waren in der Nacht zu Sonntag über mehrere Stunden lang in Werther im Einsatz. Sie löschten ein Feuer, das sich in dem leer stehenden, 1200 Quadratmeter großen Industriegebäude-Komplex an der Enger­straße ausgebreitet hatte.