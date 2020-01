Werther (SKü). Das Problem erhöhter Sulfatwerte im Wertheraner Trinkwasser wird zum Politikum. Die CDU-Fraktion hat über ihre Vorsitzende Birgit Ernst in einer Stellungnahme scharfe Kritik an der bisherigen Informationspolitik von Bürgermeisterin Marion Weike (SPD) geübt. Zugleich gewinnt ein Antrag der CDU für die nächste Sitzung des Betriebsausschusses an Brisanz.