Am 12. Januar stand Weco in Flammen. Foto: Volker Hagemann

Werther (WB/bec). Als Ursache des Großbrandes, der am 12. Januar, im Weco-Gebäude an der Engerstraße ausgebrochen war , schließt die Polizei einen technischen Defekt aus. Das bestätigte ein Sprecher Dienstag auf WB-Nachfrage. Weil es in der Nacht auch keine äußeren Einflüsse (etwa Blitzschlag) gab, ist von einer Brandstiftung auszugehen. Ob diese fahrlässig oder mutwillig herbei geführt wurde, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.