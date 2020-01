Das Feuer ist in einem Mülltonnenverschlag ausgebrochen und auf die Gartenhütte übergesprungen. Foto: Sara Mattana

Werther (WB/mat). Zu einem Mülltonnenbrand wurde Freiwillige Feuerwehr Werther am späten Mittwochabend gerufen. Etwa 20 Einsatzkräfte waren dabei in der Ravensberger Straße im Einsatz.

„Gegen 22.15 Uhr wurde eine Rauchentwicklung aus einer Garage gemeldet. Als wir eintrafen haben die Nachbarn bereits mit dem Löschen begonnen”, sagte Einsatzleiter Rainer Ermshaus. So war der Einsatz nach etwa einer halben Stunde beendet.

„Das Feuer ist in einem Mülltonnenverschlag ausgebrochen und auf die Isolierung der angrenzenden Gartenhütte übergesprungen”, erklärte Rainer Ermshaus. Die Feuerwehr war mit zwei großen Löschfahrzeugen, einem LKW und dem Einsatzleitwagen vor Ort. Auch Bürgermeisterin Marion Weike machte sich an der Einsatzstelle ein Bild von der Situation.

Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unbekannt. Bereits vor knapp einer Woche kam es zu einem Feuer in Innenstadtnähe: Am 19. Januar stand ein Gebäude auf dem Weco-Gelände in Flammen. Die Polizei geht dabei mittlerweile von Brandstiftung aus.