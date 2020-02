Von Volker Hagemann

Werther (WB). Eintrübungen und Verunreinigungen, Defekte an Rohrleitungen , schwankende Werte zu Wasserhärte, Kalk oder Sulfat – all das sind viele Wertheraner leid. Nun wollen die Lokalpolitiker zumindest bei diesem seit Jahren brodelnden Thema an einem Strang ziehen: Im Betriebsausschuss gaben sie am Donnerstagabend einstimmig grünes Licht für einen Rundumschlag, der Licht ins Dunkel bringen soll: Zur gesamten komplexen Wasserproblematik soll ein externer Gutachter gesucht werden. Das hatte am 16. Januar die CDU-Fraktion beantragt.