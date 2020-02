Von Volker Hagemann

Werther (WB). Die ersten Fahrgäste standen am Montagmorgen pünktlich gegen viertel vor neun am ZOB in Werther. Und auch auf den folgenden Touren Richtung Schloßstraße und Böckstiegel-Museum konnte Fahrer Heinz Deppermann immer eine Handvoll Fahrgäste in „seinem“ Mercedes Sprinter begrüßen. Die neue Linienführung des Wertheraner Bürgerbusses kommt von Anfang an gut an bei den Nutzern.