Werther (WB). Mit weit mehr als den hier erlaubten 50 km/h war ein Fahrer am Montagabend, 3. Februar, auf der Borgholzhausener Straße in Werther unterwegs – wohlgemerkt innerhalb geschlossener Ortschaft.

Die Folge: Neben einem Bußgeld von 160 Euro erwarten den Fahrer jetzt zusätzlich ein Fahrverbot von einem Monat sowie zwei Punkte in Flensburg.

Der Fahrer bildete den traurigen Rekord an diesem Abend. Denn bei den Geschwindigkeitsmessungen, die der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh in diesem Bereich in der Zeit von 19.10 Uhr bis 20.40 Uhr durchführte, fielen weitere Verkehrsteilnehmer negativ auf: So wurden vier weitere Fahrzeugführer erwischt, die zu schnell unterwegs waren; sie mussten ein Verwarngeld zahlen.