Nick ist stolz auf „seinen“ eigenen Baum in Stuhr. In der Gemeinde in der Nähe von Bremen sind seit 1982 allein für den Babywald etwa 5700 Bäume auf mehr als 28 Hektar Fläche gepflanzt worden. Auch eine Idee für Werther? Foto: Jessica Hilpert

Von Volker Hagemann

Werther (WB). Wenn Hannelore Hilpert auf das Thema Babywald zu sprechen kommt, leuchten ihre Augen, dann sprudeln die Argumente für ein solches Projekt nur so hervor. Auch am Montagabend im Wertheraner Ratssaal merkt man erneut: Ein Babywald auch für Werther, das ist ihr eine absolute Herzensangelegenheit. Daher hat sie ihren Wunsch Ende vergangenen Jahres an die Stadt herangetragen; der Anregungsausschuss gab nun grünes Licht dafür, das Thema in weiteren Ausschüssen zu diskutieren.