Von Volker Hagemann

Werther (WB). In ihrem Mauerwerk fehlen mehrere Steine, die Brüstung ist gebrochen, ein Holm durchgerostet, an der Kappe gibt es massive Betonabplatzungen, und im Scheitel ist fast kein Mörtel mehr vorhanden: Um die historische Gewölbe- und Bogenbrücke am Haus Werther ist es äußerst schlecht bestellt. Um die Standsicherheit – und damit letztlich die Verkehrssicherheit – weiterhin gewährleisten zu können, muss die Stadt Werther fast 130.000 Euro in die Hand nehmen. Für die umfangreiche Sanierung wird die Schloßstraße, die hier über den Schwarzbach geführt wird, möglicherweise eine Zeit lang komplett gesperrt werden.