Von Sara Mattana

„Wir können schon jetzt damit beginnen, Bauaufträge zu vergeben“, sagte Bürgermeisterin Marion Weike am Freitag im Rahmen der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Werther. 3,13 Millionen Euro sind für dieses Bauvorhaben vorgesehen und fest steht bisher vor allem: Das Gerätehaus soll an seinem zentralen Standort Blumenstraße bleiben.

53 aktive Kameraden rücken von dort aus regelmäßig zu Einsätzen aus, während der Löschzug Häger 22 und der Löschzug Langenheide 27 Aktive zählt. Insgesamt musste die Löschzüge im vergangenen Jahr zu 112 Einsätzen – und damit zu sechs Einsätzen mehr als 2018 – ausrücken. Bei etwa 25 Prozent dieser Einsätze handelte es sich um Fehlalarme, während etwa 18 Prozent der Alarme Öleinsätze waren.

„Insgesamt war 2019 von einer Vielzahl an Einsätzen geprägt, die aber alle relativ schnell beendet waren“, sagte der Leiter der Feuerwehr Dirk Hollmann. Besonders im Gedächtnis geblieben ist aber auch die Großübung auf der A33. Und auch im Jahr 2020 steht viel auf dem Programm. So werden die aktuell 23 Mitglieder der Jugendfeuerwehr das Kreisjugendfeuerwehr-Treffen ausrichten und auch die komplette Umstellung auf den Digitalfunk steht an.

Unterstützung bei all ihren Veranstaltungen und Einsätzen bekommen die Kameraden von nun an von Moustafa Atiea, Louis Kalvar und Tim Robertson, die neu in die aktive Wehr aufgenommen wurden. In die Jugendfeuerwehr eingetreten sind Ben Hannig, Finn Vavra, Jana Vavra, Lars Weber, Jan Rempel und Henry Schierenbeck.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden währenddessen Malin Speckmann, Constanze Bartling und Philipp Groß (10 Jahre), André Hollmann, Axel Langer, Dirk Stampke und Timo Tebbe (25 Jahre), Andreas Vogel (35 Jahre), Gerhard Göhner, Bernd Meyer zur Heyde und Horst Vahle (50 Jahre) sowie Wilhelm Schwendtker (60 Jahre). Außerdem wurde Unterbrandmeister Rainer Brünger aus dem aktiven Dienst in die Ehrenabteilung verabschiedet.

Zudem wurden an diesem Abend Janine Riecke zur Feuerwehrfrau befördert, während Jan Becker, Maximilian Luedtke, Kai Maistrak, Jonas Nagel und Leon Rother von nun an als Oberfeuerwehrmänner im Einsatz sind. André-Simon Barth wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Zu Unterbrandmeistern befördert wurden Heiko Linhorst und Lars Wittenbrock. Jens Giesselmann und Christoph Meyer wurde zu Brandmeistern ernannt. Als Hauptbrandmeister sind nun Markus Bruelheide und Alexandra Hollmann im Einsatz.