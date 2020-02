Werther (WB/mk). Den bundesweit recht mauen Umfragewerten ihrer Partei zum Trotz blicken die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Werther optimistisch auf das Kommunalwahljahr 2020. Dies liegt nicht nur an ihrem offenbar hochmotivierten Bürgermeisterkandidaten Veith Lemmen, sondern auch an einem eingespielten Vorstandsteam, das am Samstagnachmittag zu großen Teilen wiedergewählt wurde.

Lediglich Wilfried Kipp-Weike gab sein Amt als zweiter Vorsitzender ab. Ihm folgt Franco Polici. Bei der Jahreshauptversammlung im Haus Werther hielt der 50-jährige Informatiker eine kurze Bewerbungsrede, in der er deutlich machte, dass er den Stammtisch wiederbeleben möchte. Er sei vor zwei Jahren mit einem klaren Ziel in die SPD eingetreten – die GroKo-Abwahl. Dafür erhielt er kurzerhand Applaus und wenig später auch die erforderlichen Stimmen, um das Amt des Vize-Vorsitzende anzutreten.

Zuvor hatte Annette Milke-Gockel bei ihrer Wiederwahl 21 Ja-Stimmen und vier Nein-Stimmen bei einer Enthaltung erhalten. Im Amt bestätigt wurden kurz darauf auch Helga Lange als Schriftführerin und Erika Sahrhage als Kassenwartin. Als Beisitzer fungieren fortan Annemarie Benndorf, Bodo Brinkmann, Ingo Hundertmark, Hannes Lindemann, Christine Rhode-Jüchtern, Anna Sussiek und Anke Wadewitz.

An Kommunalwahl und geplante Bürgerworkshops erinnert

Die Ortsvereinsvorsitzende nutzte die Zusammenkunft zudem für einen Jahresrückblick, in dem unter anderem das Europafest vorkam, ein erfolgreiches Schlossfest inklusive des Besuchs der Bundestagsabgeordneten Elvan Korkmaz-Emre und Dr. Wiebke Esdar.

Auch die Bekanntgabe von Marion Weike, bei der Kommunalwahl im Herbst gegen Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) antreten zu wollen, und den Beginn von Bürgerworkshops, um das bürgernahe Profil der Partei zu schärfen, führte sie auf..

Drei Neueintritte lassen Mitgliederzahl auf 78 wachsen

„Es gab auch drei Neueintritte, so dass wir nun auf 78 Mitglieder kommen“, freute sich Annette Milke-Gockel, die anschließend das Wort an Veith Lemmen weiterreichte. Dem war es wichtig, anlässlich der Vorgänge in Thüringen und den politischen Folgen noch einmal zu betonen, dass man sich bei der SPD auf die „Standhaftigkeit“ gegen Rechtsaußen verlassen könne. Bei der FDP und der CDU sei er sich da nicht sicher. „Wir müssen die Zivilgesellschaft zusammenhalten. Die Demokratie entscheidet sich besonders in den Kommunen, denn dort sehen die Leute, dass für sie etwas verändert wird“, sagte Lemmen, der von seinen Genossen großen Beifall erhielt.