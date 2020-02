Von Sara Mattana

„Wir haben ihn nicht eingeladen, da es zunächst darum gehen soll, was sich die Wertheraner für ihren Christkindlmarkt vorstellen. Die Organisation ist dann ein anderes Thema“, sagte Bürgermeisterin Marion Weike, die sich darüber freute, dass 51 Teilnehmer ihrer Einladung gefolgt sind. Neben den Vertretern zahlreicher Vereine waren auch einige Privatpersonen dabei – denn obwohl sie keinem Verein angehören, möchten sich viele Bürger engagieren – angefangen mit neuen Ideen, die den Markt in diesem Jahr ansprechender machen sollen. Denn eine Atmosphäre wie im vergangenen Jahr möchten die Wertheraner nicht mehr haben.

Mehr helfende Hände sind erforderlich

Stattdessen soll Gemütlichkeit her, da waren sich alle Teilnehmer einig. Doch dafür müssen mehr Hütten her und vor allem fehlte es bisher an Menschen, die helfen. „Es waren zunehmend weniger Vereine, die sich engagieren konnten und die Leute die helfen, sind oft diejenigen, die sowieso schon ganz viel machen“, sagte Marion Weike, die gemeinsam mit Guido Neugebauer, Stefan Meier und Sandra Wursthorn von der Stadt zu Beginn des Abends Verbesserungsvorschläge sammelte – und die wurden durchaus kontrovers diskutiert.

So wurde beispielsweise der Vorschlag, den Christkindlmarkt auf zwei Tage zu verkürzen, von vielen Teilnehmern abgelehnt. „Man sollte auf jeden Fall bei drei Tagen bleiben, da sich sonst der Aufwand beim Auf- und Abbauen kaum lohnt“, sagte Usmar „Carlo“ Carles, der den Markt jahrelang organisiert hat. Trotzdem soll darüber nachgedacht werden, die Öffnungszeiten anzupassen und sich mehr auf die Abendstunden zu konzentrieren.

Gut angenommen wurde außerdem der Vorschlag, mit Konzerten in der Kirche mehr Besucher in den Ort zu locken und die Musik über Lautsprecher aus der Kirche auf den ganzen Markt zu übertragen. Und zumindest der MGV Liedertafel würde diese Idee gern umsetzen und vielleicht sogar ein Mitmachkonzert auf die Beine stellen.

Uneinigkeit: Zelte statt Hütten?

Uneins waren sich die Teilnehmer hingegen bei der Frage, ob Zelte anstelle von Hütten herhalten könnten. „Es kommt darauf an, was man anbietet. Für kreative Stände bieten sich sicher Hütten an, aber wer Getränke oder Speisen anbietet könnte mit einem großen Zelt auch eine Überdachung anbieten“, sagte Ralf Biermann vom Schützenverein. Um es aber auch Privatpersonen ohne eigene Hütte oder Zelt zu ermöglichen, Selbstgebasteltes zu verkaufen, solle überlegt werden, das Storck-Haus zu öffnen. „Wenn dort Verkaufstische aufgebaut werden, könnte man auch Privatleute besser erreichen“, sagte Marion Jensen vom Famos.

Dass der Wille da ist, sich mehr einzubringen, zeigten am Montagabend die vielen Vorschläge an der Pinnwand des Ratssaals. So bot Jonas Nagel von der Feuerwehr Werther an, sich um Technik und eventuell eine Bühne kümmern zu können, während der Landwirtschaftliche Ortsverein andere Vereine an ihren Ständen unterstützen möchte. So würde die Landjugend gern den Kleintierzuchtverein unterstützen, damit wieder die beliebte Hühnersuppe angeboten werden kann. Die Flex-Eingliederungshilfe würde zusätzlich zu ihrem Stand gern ein Mitmachangebot – beispielsweise Kerzenziehen - für Kinder auf die Beine stellen und auch die CDU möchte an anderen Ständen aushelfen. „Vielleicht kann man auch über die Ehrenamtsbörse der Stadt Helfer finden“, sagte Birgit Ernst von der CDU.

Auch das Erdbeerfest steht mangels Unterstützung auf der Kippe

Doch auch das Erdbeerfest sucht helfende Hände. „Wir sind letztes Jahr mit einem dicken Minus raus gegangen. Ohne Unterstützung der Vereine können wir das Erdbeerfest nicht weiterführen“, sagte Ulrich Kullak von der Werbegemeinschaft. Es soll nun darüber nachgedacht werden, das Fest nur alle zwei Jahre stattfinden zu lassen oder ein großes Fest im Sommer anstelle der vielen kleinen Veranstaltungen im Ort stattfinden zu lassen.