Am Mittwoch ist Werthers neue Mobilitätsstation offiziell in Betrieb genommen worden. Auf kleinere Arbeiten bei laufendem Betrieb müssen sich die Fahrgäste noch weiterhin einstellen – wie etwa die Justierung der Abfahrtsanzeige oben links Foto: Volker Hagemann

Von Volker Hagemann

Werther (WB). Während die meisten Schüler schon ziemlich zielsicher auf „ihre“ Busse zusteuern, klappern zahlreiche weitere Fahrgäste erst einmal nach und nach die einzelnen Haltestellenbereiche mit Fahrplänen ab. Der neugestaltete Busbahnhof in Werther – „Mobilitätsstation“ heißt er jetzt bekanntlich – ist am Mittwoch offiziell in Betrieb genommen worden. Und zumindest am ersten Tag liegen Freud’ und Leid der Nutzer eng beieinander.

Sorge vor Schmiererei und Vandalismus

Dass sich viele erst einmal an die Abläufe gewöhnen müssen, ist soweit nicht ungewöhnlich. Da sollten die kommenden Tage und Wochen Routine bringen. Dennoch werden am Mittwoch gleich mehrere kritische Stimmen laut: „Die Gestaltung ist insgesamt richtig ansprechend: die Farben, vor allem an der künftigen Radstation, und das solide Holz der Bänke“, lobt etwa Egon Richter. Der Bielefelder fährt, wie er sagt, „eher sporadisch“ mit dem Bus nach Werther, „um meine beiden Enkel zu besuchen. Ich fürchte allerdings, dass viele Scheiben und Flächen in nullkommanichts Ziele von Schmiererei oder Zerstörung werden. Daher hätte ich all das bei weitem nicht so aufwändig gestaltet.“

Währenddessen blickt eine ältere Dame nach oben zu einer der beiden elektronischen Abfahrtsanzeigen – und entdeckt dort nur ein Gewirr aus Strippen. „Die Anzeige hat ausgerechnet heute einen Datenfehler, aber ich arbeite dran...“, erklärt der Servicetechniker der Firma LTG aus Ulm von der Leiter aus. Die zweite Anzeige einige Meter weiter funktioniert aber tadellos, zeigt Linie, Ziel, Bussteig und Abfahrtszeit der nächsten Busse an – mundgerecht sozusagen und gut lesbar, wie man es auch aus vielen anderen Städten kennt.

Bei Regen steht nicht jeder trocken

Gegen 14 Uhr setzt plötzlich kräftiger Regen ein, der kurz darauf in Hagel übergeht. Die Wartenden suchen reflexartig Schutz unter den Dächern der Bussteige. Doch die sind sehr hoch und schmal und daher schon bei leicht schräg kommendem Niederschlag nicht so wirksam wie erhofft – trocken steht man dagegen erst einige Meter weiter unter dem zentralen großen Dach mit seinen Glasflächen.

Busfahrer Bayram Özcan steht inzwischen bereit zur Abfahrt Richtung Steinhagen. Optisch findet auch er die Gestaltung des ZOB „sehr ansprechend“. Doch die Parkbuchten für Busse, die längere Zeit pausieren, hält er für zu kurz geraten: „Zur Bielefelder Straße hin reicht die Reihe für einen Bus, für einen zweiten wird’s schon eng. Und auf der gegenüberliegenden Seite muss nur mal ein Pkw stehen, dann wird’s für uns Busfahrer knapp mit Parkbuchten. Gerade morgens bei regem Schüler- und Pendlerverkehr ist es schwierig, da rein und raus zu rangieren.“

Die weiteren Arbeiten am neuen ZOB werden bei laufendem Betrieb erledigt. Für daraus entstehende Unannehmlichkeiten bittet die Stadt Werther um Verständnis. Denn noch sind die Fahrradgarage und die daneben liegende Toilettenanlage nicht endgültig fertig gestellt und entsprechend abgesperrt.