Werther (WB). Nun geht es los: Die Jugendorganisation des heimischen Ortsverbandes der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) geht jetzt an den Start, und zwar mit einer Auftaktveranstaltung am Montag, 17. Februar. Ab 17.30 Uhr stellen Verena Neumann und Simon Schäfer als neue Leiter die Johanniter-Jugend an der Rodderheide 35 vor.

„Dazu sind alle Wertheraner eingeladen“, fügt Verena Neumann an. Das Interesse gerade der jungen Leute in der Stadt sei riesengroß. Es sei doch toll, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Gern könne man sich mit einer Mail an jugend.ostwestfalen@johanniter.de anmelden.

In der Johanniter-Jugend die Ausbildung zum Sanitätshelfer absolvieren

In der Johanniter-Jugend engagieren sich Kinder und Jugendliche. Simon Schäfer: „Unter anderem lernen sie altersgerecht, wie man anderen Menschen helfen kann.“ Darüber hinaus gebe es stets spannende Themen und Events um das Thema Hilfe am Menschen. So könnten die Mitmacher auch zum Sanitätshelfer ausgebildet werden. „Die Johanniter-Jugend bietet tolle Gelegenheiten, Freunde zu treffen und neue Freunde zu finden“, findet Simon Schäfer. Zeltlager und Ausflüge würden etwa angeboten.