Von Kerstin Panhorst

Werther (WB). „Liebe Sonja, ich fand das einfach toll, wie Du das erklärt hast“, steht mit blauer Tinte in kindlicher Schönschrift auf dem Brief in der Vitrine. Geschrieben hat ihn ein Schüler, der in den 90er Jahren eine Führung durchs Böckstiegel-Haus mit seiner Klasse unternahm – und dabei von keiner geringeren als Sonja Böckstiegel durch das Künstlerdomizil geführt wurde. Der Dankesbrief ist Teil einer kleinen Ausstellung im Café des Böckstiegel-Museums, die dort noch bis Anfang April gezeigt wird. Mit ihr wird das Leben und Wirken von Sonja Böckstiegel, der Tochter des Malers Peter August Böckstiegel, gewürdigt. Anlass ist ihr 100. Geburtstag, den das Museum nun mit einem „Überraschungsabend“ beging.

" „Mir ist es wichtig, dass man sie nicht immer nur als die Tochter des Künstlers wahrnimmt, sondern auch als eigenständige Künstlerin.“ David Riedel, Künstlerischer Leiter des Böckstiegel-Museums "

„Mir ist es wichtig, dass man sie nicht immer nur als die Tochter des Künstlers wahrnimmt, sondern auch als eigenständige Künstlerin“, erklärt David Riedel. Der Museumsleiter blickte in einem Vortrag zunächst anhand von Sonja Böckstiegels eigenen Fotoalben auf deren Leben zurück, um zu zeigen, dass die am 12. Februar 1920 in Dresden geborene Tochter des berühmten Malers eben mehr war als nur ein Künstlerkind, mehr als die Hüterin des Hauses an der Arrode.

Viele der mehr als 60 Besucher der Veranstaltung kannten sie noch persönlich, allerdings aus ihrer Zeit in Werther, als Nachlassverwalterin ihres Vaters, als treibende Gründungsinitiatorin des Böckstiegel-Freundeskreises und Befürworterin des Werthe­raner Museums. Doch vor allem war Sonja Böckstiegel eine Schauspielerin, die schon früh in der Schule ihre Leidenschaft für die Theaterbühne entdeckte. Anhand von zahlreichen Theaterfotos, von denen einige auch von ihrem Bruder Vincent stammen, zeigte David Riedel ihre Karriere – die sie nach der Schauspielschule auf Bühnen unter anderem in Freiburg, Kassel, Wilhelmshaven und auch Münster führte. Dort spielte Sonja Böckstiegel Boulevardkomödien ebenso wie die großen Werke von Schiller, Beckett, Moliere und Goethe.

Sogar bei „Aktenzeichen XY ungelöst“ und im „Tatort“ spielte Sonja Böckstiegel mit

Während in den von ihr selbst detailliert archivierten Bühnenfotos immer wieder ihre Wandlungsfähigkeit sichtbar wird, sind es Audioaufnahmen von Interviews und Museumsführungen, in denen eine meinungsstarke und beeindruckende Frau zum Vorschein kommt, die sich bewusst für eine Karriere und gegen eine Familie entschieden hat.

Ein weiteres Zeugnis ihres schauspielerischen Schaffens stand im zweiten Teil dieses Abends auf dem Programm. Als Überraschung wurde zunächst im Beisein von Sonja Böckstiegels Großcousine Christiane Grabis – deren Großmutter Luise Rossi die Zwillingsschwester von Peter August Böckstiegel war – eine von Ralf Dunkelberg gebackene große, weiße Torte mit Himbeeren und einer „100“ aus feinstem Naschwerk an die Gäste verteilt.

Im Anschluss durften die Besucher dann die auch in zahlreichen Fernsehproduktionen wie „Aktenzeichen XY ungelöst“, „Tatort“ oder „Peter Strom“ mitspielende Sonja Böckstiegel auf der Leinwand bewundern: im WDR-Fernsehfilm „Das grüne Nummernschild“ aus den 70er Jahren.