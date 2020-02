Werther (WB). „Äthiopien – Einblicke in ein Land im Umbruch“ gibt Dr. Karin Gaesing am Samstag, 15. Februar, in Werther.

Ihr Vortrag mit zahlreichen großformatigen Fotos beginnt um 19 Uhr im Haus Werther. Darin berichtet die langjährige Afrika-Expertin über das Land und das von ihr mitinitiierte Hilfsprojekt „Gute Bildung für alle“.

Mit Schulen vor Ort die Lebensqualität verbessern

Dr. Karin Gaesing, die in Werther wohnt und 1994 im Rahmen ihrer Doktorarbeit ihren Ehemann, den Äthiopier Tamene Hailegiorgis Guteman kennenlernte, geht es darum, die Lebensbedingungen in dem Land zu verbessern. Konkret geht es dabei um sechs Schulen in der Oromia-Region. In dem Vortrag erfahren die Besucher viele interessante Details über das afrikanische Land, das sich aktuell in einem spannenden Umbruch befindet.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, es wird aber um eine Spende für das Hilfsprojekt gebeten.