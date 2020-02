Mehr als einhundert Besucher sind gleich am Sonntag zur Ausstellungseröffnung ins Museum gekommen. Bereits am ersten Tag wollen sie die Grafiken und Plastiken von Käthe Kollwitz in Augenschein nehmen. Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

Werther (WB). „Es ist immer wieder beeindruckend, wie Kunstwerke, die man sehr gut kennt, in anderen Räumen wirken“, sagt Dr. Josephine Gabler bei ihrer Einführung in die Ausstellung „Mit Stärke seine Arbeit tun“ . Sie hat als Direktorin des Käthe-Kollwitz-Museums Berlin etwa 70 Werke der bedeutenden Künstlerin als Leihgabe zur Verfügung gestellt.

David Riedel, künstlerischer Leiter des Museums Peter August Böckstiegel, bezeichnet die Zusammenarbeit etablierter Einrichtungen mit seinem Haus als „große Ehre für unser kleines, feines Museum“. Mehr als 100 Besucher sind zur Ausstellungseröffnung gekommen. Der namensgebende Maler hat Käthe Kollwitz bewundert und geschätzt. In Böckstiegels Besitz befanden sich zwölf Werke der Künstlerin, deren Todestag sich am 22. April zum 75. Mal jährt und damit in den Zeitraum der Ausstellung fällt, die bis zum 3. Mai zu sehen ist.

Kollwitz musste sich oft gegen männliche Dominanz und Ignoranz im Kunstbetrieb durchsetzen

Die 1867 in Königsberg geborene Käthe Kollwitz musste sich oft gegen männliche Dominanz und Ignoranz im Kunstbetrieb durchsetzen, dennoch verfolgt sie sehr konzentriert ihren künstlerischen Werdegang, betont Dr. Josephine Gabler. Die sozialkritische Einstellung entsprang der Geisteshaltung ihrer Familie, das Thema Krieg beherrschte seit dem Tod ihres Sohnes Peter Anfang des Ersten Weltkriegs ihre Kunst. Die zuvor entstandenen grafischen Zyklen „Ein Weberaufstand“ – von Gerhart Hauptmanns Drama „Die Weber“ inspiriert – und „Bauernkrieg“ sind in der Ausstellung vollständig zu sehen.

Dabei schreckt Käthe Kollwitz auch vor Tabuthemen wie Vergewaltigung nicht zurück und thematisiert immer wieder den „animalischen Gestus der Verzweiflung“. Daneben gibt es auch eine heitere Seite in verschiedenen Mutter-Kind-Darstellungen und eine Reihe ausdrucksstarker und bewegender Selbstbildnisse.

Tod wird zum zentralen Thema ihres Schaffens

Der Tod durch Alter, Armut und Krieg wird zum zentralen Thema ihres Schaffens. Ihre klare Antikriegshaltung kommt in dem in jedem Lesebuch abgebildeten Plakat „Nie wieder Krieg“ zum Ausdruck, die „Kriegstreiberei der Nationalsozialisten macht Käthe Kollwitz nahezu verrückt“, so Josephine Gabler. Ihr erzwungener Austritt aus der preußischen Akademie der Künste, ein Ausstellungsverbot und die Entfernung ihrer Werke aus öffentlichen Sammlungen sind eine Folge des seit 1933 herrschenden unseligen Zeitgeistes.

„Mit ihrer kraftvollen Zeichensprache hat sich Käthe Kollwitz stets für Menschlichkeit eingesetzt und stark gemacht“, betont Josephine Gabler. Im Osten wurde sie als frühkommunistische Aktivistin verehrt, im Westen eher als mitleidiges Frauchen angesehen, obwohl sie sich nie parteipolitisch engagierte. Diese Ausstellung sei ein weiterer Baustein, das Werk von Käthe Kollwitz zu würdigen, sagt die Expertin aus Berlin und spricht von „tollen Arbeiten einer tollen Frau“.

An „Käthes Pinnwand“ verewigen

Museumsleiter David Riedel bedankt sich anlässlich der 6. Ausstellung in zwei Jahren für die Unterstützung und Anerkennung. Neben einem reichhaltigen Begleitprogramm haben er und sein Team sich diverse Neuerungen ausgedacht, wie „Käthes Pinnwand“, an der Besucher grafische oder verbale Kommentare hinterlassen können. Dazu freut sich Riedel über die neue „zum Waldesrand auf dem Acker“ führende Linie des Bürgerbusses.