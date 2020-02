Von Margit Brand

Werther (WB). Die Keimzelle für eine neue Johanniter-Jugend (JJ) in Werther ist gelegt. Montagabend gab es ein Gründungstreffen mit Jugendlichen, die Interesse für Sanitätsdienst und Notfalldienst und generell Spaß am Einsatz für andere Menschen haben. Die neue Gruppe steht weiteren jungen Leuten offen.

Die Johanniter-Unfallhilfe blickt mit ihrem Ortsverband auf eine lange Tradition in Werther zurück. Dass es eine eigene Jugendgruppe gab, liegt indes schon einige Jahre zurück. Nun unternehmen Verena Neumann (32) aus Westbarthausen, Kay Kebe (22) aus Werther und Simon Schäfer (33) aus Bielefeld mit Rückendeckung und Rückenwind des Regionalverbandes den Versuch, die Nachwuchstruppe wieder neu zu etablieren. In Paderborn gibt es aktuell eine sehr aktive Jugendarbeit. Eine weitere Gruppe besteht in Schloß Holte-Stukenbrock, eine weitere soll möglichst bald in Bielefeld aufgebaut werden. "In der Johanniter-Jugend engagieren sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Jugendgruppen, Schulsanitätsdiensten und weiteren Projekten und lernen dort, anderen Menschen zu helfen", umreißt Regionaljugendleiter Marco Österwinter die Aufgaben.

Spaß soll nicht zu kurz kommen

Der Spaß bei der Sache werde dabei nicht zu kurz kommen, versprechen die Gruppenleiter, die alle drei selbst im Rettungsdienst, als Sanitäter oder im Hausnotruf tätig sind. Wer anderen hilft, darf sich zum Beispiel auch mal retten lassen. Die jungen JJ-Aktiven schlüpfen nämlich gern in die "Opferrolle", wenn es bei Katastrophenschutz- und anderen Übungen Verletzte darzustellen gilt. Sie betonen: Alles, was die jungen Johanniter an Ausbildung erhalten, ist für sie vollständig kostenlos.

Die neue Gruppe wird sich künftig ein- bis zweimal pro Monat treffen; der Wochentag wird untereinander noch abgesprochen. Wer noch dazu stoßen will, kann das gerne tun - E-Mail an jugend-we.ostwestfalen@johanniter.de genügt. Auch für Rückfragen kann man sich an diese Adresse wenden. Das Mindestalter liegt bei zehn Jahren. Die ersten beiden Treffen finden am kommenden Freitag, 21. Februar, ab 16 Uhr und am Montag, 24. Februar, ab 16.30 Uhr jeweils in den Räumen des Ortsvereins Werther an der Rodderheide 65 statt.

Viele Ideen für die Zukunft

Wie genau die Gruppenstunden gestaltet werden, entscheiden die Mitglieder mit. Das JJ-Trio an der Spitze hat gleichwohl reichlich Ideen und hat auch schon einige Ausflüge und Fahrten geplant, bei denen sich auch die Jugendgruppen der Region und darüber hinaus begegnen werden. Beispielhaft seien das Pfingstlager vom 29. Mai bis zum 1. Juni genannt oder eine Woche später die Fahrt zum Tag der Johanniter, einem Landeswettkampf, bei dem auch die neue Truppe schon mitmischen soll. Eine Ferienfreizeit "Simply Summer" führt als Radtour vom Sauerland in die Niederlande, wo gemeinsam gecampt wird. Im Herbst wird es einen großen Workshop für den Schulsanitätsdienst geben.

Der Regionalverband Ostwestfalen der Johanniter Unfallhilfe umfasst die Kreise Gütersloh und Paderborn sowie die Stadt Bielefeld. Mit mehr als 150 hauptamtlichen Mitarbeitern, ewa 270 ehrenamtlich Aktiven sowie mehr als 35.000 Fördermitgliedern zählen die Johanniter zu den großen Hilfsorganisationen in der Region und sind zugleich ein großes Unternehmen in der Sozialwirtschaft. In Werther betreibt die JUH einen Ortsverband unter Leitung von Gotthard Weber und bietet im neuen Domizil an der Rodderheide (im rückwärtigen Teil des Kindergarten-Gebäudes) Erste-Hilfe-Kurse an. Die Kita St. Johannis nahm im August 2018 ihren Betrieb auf.