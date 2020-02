Einbrecher waren am Dienstagabend in Werther aktiv. Foto: dpa

Werther (WB). Einbruch in Werther: Dabei stahlen bislang unbekannte Täter am Dienstagabend Schmuck und Bargeld.

Laut Polizei sind die Unbekannten am Dienstagabend, 18. Februar, zwischen 18 und 20.15 Uhr in ein Haus am Jacobiweg in Werther eingebrochen. Demnach drangen die Täter durch eine rückwärtige Tür in das Haus ein. Sie stahlen Schmuck und Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung Verdächtiges beobachtet hat, melde sich bei der Polizei Gütersloh unter Telefon 0 52 41/8 69-0.