Von Klaudia Genuit-Thiessen

Werther (WB). Mit Tamina Kallert und Fontanes Frauen haben die Wertheraner Veranstalterinnen des „Lese-Frühlings“ für Bücherfreunde schon einen gleich doppelten ausgezeichneten Start ins Jahr hingelegt. Weitere geht es mit Promi-Faktor: Der Erfolgsautor Saša Stanišic , dessen Roman „Herkunft“ 2019 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden ist, ist am Dienstag, 17. März, um 19.30 Uhr in der PAB-Gesamtschule zu Gast.

„Da passen 300 plus Zuschauer hinein“, freuen sich Buchhändlerin Ellen Elbracht und Bibliotheksleiterin Susanne Damisch und bedanken sich für das Entgegenkommen der Schule. Denn Stanišicć ist natürlich ein Publikumsmagnet. Das Haus Werther wäre höchstwahrscheinlich viel zu klein für alle Interessierten. Eine Lesung mit dem Schriftsteller, der unter anderem auch Träger des Preises der Leipziger Buchmesse ist, hatten die Organisatorinnen eigentlich schon für 2019 buchen wollen. „Doch dann kamen wir mit unseren Kalendern nicht zusammen, mussten den Termin aufs Frühjahr verlegen. Tja und dann hat er den Preis bekommen“, sagt Ellen Elbracht über den Glücksfall für das kleine Werther.

Buch greift Herkunft und Heimat „in toller Sprache“ auf

Das Publikum darf sich jedenfalls jetzt auf einen Einblick in ein Buch freuen, das „in toller Sprache“ das Thema Herkunft und Heimat aufgreift. Das Leben eines gebürtigen „Yugos“, der seine Jugendzeit mit Kumpels an einer Tanke in Heidelberg verbracht hat, macht die Asyl-Politik persönlich. Wie die Liebesgeschichte seiner Eltern, das Schicksal der dementen Großmutter, sein kleiner Sohn. Das Buch „über den ersten Zufall unserer Biografie: irgendwo geboren zu werden. Und was danach kommt“, über Sprache, Schwarzarbeit, die Jugend und viele Sommer sprüht vor Geist. Und bietet dem Leser ein experimentierfreudiges „Bonusprogramm“, wie Ellen Elbracht es nennt: viele Möglichkeiten für einen Schluss.

Judith Bergmann verspricht Ruhrpotthumor im Krimi

Im Lesezeichen Werther zu Gast ist am Mittwoch, 22. April, um 20 Uhr die Autorin Judith Bergmann. „Gerecht ist nur der Tod“ heißt ihr schön-schräger Krimi mit Ruhrpotthumor. Eine Mischung aus verstörender Zukunftsvision und mitreißender Komik liefert eine szenische Lesung für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren am Freitag, 15. Mai, um 20 Uhr im Saal des Hauses Werther. Rainer Rudloff – in Werther ein alter Bekannter – spielt aus zwei Romanen.

„Mirror“ ist ein Thriller um ein extrem leistungsfähiges Gerät, mit dem die intimen Gedanken seiner Benutzer ein gefährliches Eigenleben entwickeln. Im „Qualityland“ liefert eine Dating-App lebenslang passende Partner – inklusive Rückgaberecht. Susanne Damisch: „Rudloff , der ja auch an einer Schauspielschule unterrichtet und hier seine ganz eigene Fangemeinde hat, spielt das Buch mit körpersprachlichem Einsatz. Der Abend lohnt sich bestimmt.“

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Lesezeichen, Telefon 0 52 03/88 44 63 und in der Stadtbibliothek unter Telefon 0 52 03/88 45 01.