Von Margit Brand

Was sind Sulfate? In Werther derzeit ein Reizthema. Nüchtern betrachtet handelt es sich um natürliche Schwefelverbindungen, die zum Beispiel als Calciumsulfat (Gips) in der Erdkruste weit verbreitet sind und auch über Dünger oder Abwässer ins Grundwasser gelangen können.

Grundsätzlich ist Sulfat für den menschlichen Körper nicht gefährlich. Es ist sogar lebensnotwendig, denn es ist am Aufbau von Proteinen beteiligt. Diese sind für Wachstum und Festigung der Knorpelsubstanz, von Haut, Haaren und Nägeln notwendig. Sulfat regt auch die Verdauung an – manch einer nimmt dafür die bittere Note in Heilwässern mit extra hohem Sulfatwert in Kauf.

Aufgrund von Sanierungsarbeiten im Wasserwerk fließt aus einigen Wertheraner Kränen aktuell und auf absehbare Zeit Trinkwasser mit Sulfat-Werten, die über den Vorgaben der Trinkwasserverordnung (250 Milligramm pro Liter) liegen. Das mögen Leitungen und Armaturen auf Dauer nicht sonderlich, weil innere Schichten angegriffen werden können.

Vor allem aber ist eine hohe Konzentration an Sulfaten eine Herausforderung für den Organismus von Säuglingen und Kleinkindern; sie können unter Umständen Durchfall auslösen. Aber wann genau sollten Eltern vorsichtshalber lieber zu abgepacktem Wasser greifen? Die Empfehlungen sind nicht eindeutig, lauten mal 250, mal 500 mg/l als Grenze.

Da hilft es wenig, wenn sich die beiden Pressemitteilungen auf der städtischen Homepage widersprechen. Beide berufen sich auf dieselbe Quelle, führen aber besagte unterschiedliche Zahlen auf: das Gesundheitsamt nennt 250 g/ml, die Stadt Werther 500g/ml. Die jüngste Überprüfung der Werte ist vom 10. Januar und weist an den meisten der genannten Entnahmestellen Werte zwischen 300 und 360 mg/l aus. Zu finden sind sie in einer unscheinbaren Tabelle, die man auf der Homepage auch erst ein wenig suchen muss.

Offensive Öffentlichkeitsarbeit, die hierbei so wichtig wäre, sieht anders aus. Das trägt am Ende dazu bei, dass Unsicherheit und Unzufriedenheit wachsen und gerne auch Gerüchte ins Kraut schließen. Denn bei allem Unmut: Nicht jedes Ersatzteil oder Rohr, das ein Installateur in diesen Tagen auswechselt, ist gleich vom Stadtwasser unansehnlich oder gar defekt geworden. Auch das eigene Leistungsnetz im Haus spielt eine nicht unwesentliche Rolle, wie Fachleute nüchtern mit der nötigen Sachlichkeit erläutern.

Trinkwasser ist lebenswichtig und verlangt deshalb höchste Sorgfalt. Das gilt auch für den Umgang mit diesem Thema.