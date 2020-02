Mitten in Häger liegen Werther und Spenge in entgegen gesetzten Richtungen. Das neue Schild in Höhe der Aufmündung Landwehr behauptet glatt das Gegenteil. Foto: Margit Brand

Von Margit Brand

Werther/Bielefeld(WB). Gut, dass die Fahrradsaison noch nicht richtig begonnen hat. Denn wer als Ortsunkundiger den neuen Schildern folgt, die die Stadt Bielefeld auch in Werther hat aufstellen lassen, der wird den Weg nicht unbedingt finden und sich am Ende womöglich fragen, ob es Bielefeld überhaupt gibt...

Manch’ einer hat in den vergangenen Tagen an „Schilda” gedacht, als er die neuen Wegweiser gesehen hat. Oder an einen verfrühten Aprilscherz. Beispiel Häger: Mitten im Ort, dort wo die Landwehr auf die Engerstraße mündet, steht ein neues Schild aus dem so genannten „Knotenpunkt”-Netz, mit dem die Stadt Bielefelder Radfahrer sicher zu markanten Punkten in der Stadt und im näheren Umkreis führen will. Werther und Spenge liegen da plötzlich nicht in entgegen gesetzter, sondern in einer Richtung – zweieinhalb Kilometer hinter der Böckstiegelstadt soll angeblich irgendwo Spenge sein. Dort, wo die Nachbarstadt tatsächlich zu finden ist, liegen aber laut Schild Bielefeld und Schröttinghausen – und damit ebenfalls komplett aus der Richtung.

Fahne nach links, Pfeil nach rechts

Auch in Werther selbst haben die Schilder für Verwirrung gesorgt. „Knotenpunkt 14” gegenüber der Volksbank-Filiale schickte Radler nach Bielefeld gen Nordstraße. Oder alternativ die Ravensberger Straße runter. Das ist zwar inzwischen korrigiert worden, aber auch das nur irreführend. Die „Fahne” mit der Aufschrift Bielefeld/Großdornberg zeigt weiterhin Richtung Nordstraße, nur der kleine rote Pfeil zeigt entgegengesetzt – ausgerechnet in die Einbahnstraße Rosenstraße.

Dort an der Ecke Sonnen-Apotheke drehte sich ein weiteres Schild fast wie ein Fähnlein im Winde. Ob das daran lag, dass nur eine Seite beschriftet war und jeder mal lesen können sollte, was drauf steht? Nachdem mehrere Beschwerden eingingen, ist dieser Masten erst einmal komplett entfernt worden. Reichlich Hinweise sind im Wertheraner Rathaus eingegangen, dabei waren Bürger hier an der falsche Adresse.

Falsche Adresse

„Wir haben damit nichts zu tun”, unterstreicht Vize-Verwaltungschef Guido Neugebauer. Mehr noch: „Wir suchen auch noch nach dem richtigen Verantwortlichen.” Denn zu dem Richtungschaos kommt auch noch ein behördliches dazu. Einfach so darf nämlich niemand Straßenschilder aufstellen, und von denen in Werther wusste man weder dort im Rathaus noch beim Kreis Gütersloh als zuständiger Straßenbehörde.

Dass da etwas schief gelaufen ist, daraus macht Barbara Choryan gar keinen Hehl. Die Nahmobilitätsbeauftragte im Bielefelder Rathaus hat in den vergangenen Tagen eine Menge Beschwerden bekommen, weil nicht nur Schilder in Werther verdreht waren – manche tatsächlich vom Sturm, wie sie sagt. Vom Winde verdreht sozusagen. Andere wurden offenbar von wenig Ortskundigen aufgestellt, führten ins Nichts oder auf Abwege. „Obwohl der Plan, den ein externer Gutachter für uns ausgearbeitet haben, keine Fehler enthält”, wie Barbara Choryan versichert.

Begleitetes Aufstellen

Seit Anfang des Jahres werden in und um Bielefeld neue Radwegweiser gepflanzt, um das Freizeitrouten-Netz auf Vordermann zu bringen und zu erweitern. Acht neue Routen wurden eingearbeitet. „Die erste Charge hat gut geklappt, da gab es nur Kleinigkeiten“, berichtet sie. Insgesamt gehe es um 1000 Schilder, davon 300 ganz neue Standorte. Die zweite Fuhre sorgte unterdessen für reichlich Verwirrung. „Wir werden da jetzt nacharbeiten und beim Aufstellen enger begleiten”, kündigt die Nahmobilitätsbeauftragte an.

Am 8. Mai soll das neue Wegweiser-Netz offiziell eingeweiht werden. Bis dahin wird sicher auch das Schild in Häger gedreht. Werther und Spenge werden weiterhin auf einer „Fahne“ bleiben, kündigt Choryan an: „Wer sicher von Häger nach Werther radeln will, fährt ein Stück weiter Richtung Spenge, biegt dann in die Hägerstraße ein und fährt weiter über den Sattelmeierweg. Es geht nicht immer um die direkten, sondern um den sichersten Weg.“