Von Johannes Gerhards

Werther (WB). Seit 43 Jahren steht Klaus Kusenberg an der Spitze des mitgliederstärksten Sportvereins im gesamten Altkreis. Nach seiner einstimmigen Wiederwahl gibt der 76-Jährige der Hoffnung Ausdruck, innerhalb eines Jahres einen Nachfolger zu finden. Die Vorgespräche laufen, schließlich sei außer der Queen niemand länger im Amt, erklärt der Vorsitzende schmunzelnd.

Aktuell hat der TV Werther 2187 Mitglieder. Im finanziellen Jahresbericht räumt die erste Kassiererin Dagmar Jarosch ein Defizit von rund 3000 Euro ein. Dadurch verringere sich die Rücklage von etwa 25.000 Euro auf nunmehr 22.000 Euro. Auch wenn die vom Vorstand angestrebte Sparsamkeit sich positiv auswirkt, prognostiziert die Schatzmeisterin auch für das laufende Jahr ein kleines Minus, wodurch sich die Rücklage weiter reduzieren werde. Dennoch erkennt Kassenprüfer Andreas Herschel eine ordentliche Buchführung, der Vorstand wird entlastet.

„Leider gehört Uta Entgelmeier nicht zu den zwölf aus 250 Bewerbern ausgelosten LSB-Ehrenamtlern des Monats“, bedauert Klaus Kusenberg, als er der Abteilungsleiterin Kinderturnen und Gymnastik die Urkunde überreicht.

Auf Zumba folgt Workout

Bei den Übungsgruppen muss der Leiter für Herz-Sport, Axel Drees, einen Aufnahmestopp für Nichtwertheraner verkünden, weil die Obergrenzen erreicht seien. Und der bedauerliche Ausfall des Zumba-Angebotes soll durch Fitnesstraining und Power-Workout kompensiert werden. Tanja Brockmeyer hat sich entsprechend qualifiziert und tritt in die Fußstapfen von Sandra Babbel.

Traditionell beteiligt sich der TV Werther an mehreren Veranstaltungen in der Stadt; so konnte die Handball-Abteilung sich durch Einnahmen beim Bierfest einen finanziellen Zuschuss sichern. Die Angebote bei den Ferienspielen und Badminton wurden gut angenommen, auch das Spielfest verzeichnet deutlich mehr Zuspruch als im Vorjahr.

Mehr Jubilare Ü 80

Der aus fünf Personen bestehende Ältestenrat sieht es als eine seiner Aufgaben an, Vereinsmitglieder ab dem 80. Geburtstag im Fünf-Jahres-Rhythmus zu besuchen. „Während wir im letzten Jahr 28 Jubilare zu verzeichnen hatten, planen wir 2020 genau 45 Besuche“, sagt Hans-Wilhelm Grünkemeier mit Verweis auf den demoskopischen Wandel.

Bei den Vorstandswahlen stellt Klaus Kusenberg nach seiner Wiederwahl die übrigen Kandidaten vor. Kassiererin Dagmar Jarosch und Schriftführerin Brigitte Schneider werden bestätigt. Neu im Team sind Tanja Brockmeyer als erste Sportwartin und Pressewartin Kerstin Herschel, die auf Sascha Churt folgt. Kassenprüferinnen sind nun Gesa Beckmann und Ellen Oberrat.

JSG ist aufgekündigt

Zu Ende März wurde die Jugendspielgemeinschaft (JSG) mit Borgholzhausen gekündigt. Dafür geht die Handballabteilung eine Spielgemeinschaft mit Borgholzhausen ein, um den Spielbetrieb in möglichst vielen Leistungsklassen zu sichern. Von dieser Entscheidung im Oktober fühlen sich einige Mitglieder „überrollt“, woraufhin Klaus Kusenberg Versäumnisse in der vereinsinternen Kommunikation einräumt und mehr Transparenz verspricht.

Ellen Oberrats Anregung zu einem Bewegungsangebot mit Musik für vier- bis sechsjährige Kinder wird kontrovers diskutiert. Keinesfalls wolle man dem TSC Holiday Konkurrenz machen, außerdem sollten Honorar und Raumkapazitäten geklärt werden.