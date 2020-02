Werther (WB). Nach dem Raubüberfall auf die Avia-Tankstelle in Werther ermittelt die Polizei jetzt gegen zwei tatverdächtige junge Männer.

Wie berichtet, wurde die Tankstelle am Schwarzen Weg in Werther am Montagabend, 10. Februar, um 21.50 Uhr von zwei Maskierten überfallen ; einer der Täter hatte einen Tankstellenmitarbeiter mit einer Pistole bedroht. Bei einem Gerangel wurde der Mitarbeiter leicht verletzt, die Täter flohen ohne Beute.

Gaspistole sichergestellt

Ermittlungen der Kreispolizeibehörde Gütersloh und eine eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung führten jetzt zu zwei Tatverdächtigen: einem 15-jährigen Jugendlichen aus Werther und einem 18-jährigen jungen Mann aus Werther. Wie bereits vermutet, hat sich auch einer der Täter bei dem Raub verletzt, dabei handelt es sich um den 18-jährigen Tatverdächtigen. Dieser zog sich schwere Verletzungen an den Händen zu. Im Zuge der Ermittlungen wurde außerdem eine Gaspistole sichergestellt, die als Tatwaffe eingesetzt wurde.

Mangels Fluchtgefahr oder anderer Haftgründe wurde keine Untersuchungshaft gegen beide Männer angeordnet.