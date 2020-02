Gerald Donath (Regionalvorstand Johanniter), Vorstandsassistentin Claudia Tannig und Kita-Leiterin Jasmin Kokaj (von links) in der Johanniter-Kita. An der Rodderheide werden derzeit 45 Kinder betreut, ab Sommer werden es 55 sein. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Werther (WB). Den Gummistiefeln in Zwergengrößen sieht man an, dass sie getragen werden. Rein in die Stiefel, raus aus dem Haus – die Kinder aus der Kita Johannis in Werther sind keine Stubenhocker. Auch wenn sich die Einrichtung in der Rodderheide noch ein paar Pflanzen für ihr Außengelände wünscht.

Länger als ein Jahr liegt jetzt die Gründung der Johanniter-Kita zurück. Nach der Übergangszeit von August bis Dezember 2018, in der eine Gruppe in der Grundschule Werther betreut wurde, ist die Einrichtung mit 45 Kindern, meist Ein- und Zweijährigen, an den Start gegangen. Drei Gruppen (davon eine mit Kindern unter drei Jahren) haben sich inzwischen „eingeruckelt“ in Werthers neuem Gewerbegebiet. „Ab Sommer sind es 55 Kinder, weil es dann für über Dreijährige mehr Bedarf gibt. Die Kita war ein richtiges Babynest“, sagt Vorstandsassistentin Claudia Tannig schmunzelnd.

Kita unter den Flügeln der Johanniter

Aus persönlichen Gründen hatte noch im Januar 2019 die Leitung gewechselt, „ein sehr ungünstiger Zeitpunkt“, wie Claudia Tannig rückblickend einräumt und aufatmet. „Das hat uns alle viel Kraft gekostet“. Nach einer kommissarischen Zeit übernahm Jasmin Kokaj (32) die Aufgabe. Die gelernte Erzieherin aus Osnabrück hatte zuvor insgesamt zehn Jahre in München und Aachen gearbeitet und war dann als Gruppenerzieherin in Werther angefangen. Die „Teamfindung im Hauruck-Verfahren“ glückte: Die Kita unter den Flügeln der Johanniter – eine der größten Hilfsorganisationen der Region und zugleich ein großes sozialwirtschaftliches Unternehmen – konnte sich entwickeln. Und als Geburtstagsgeschenk der Eltern konnte sich das zehnköpfige Team über einen Adventskalender freuen.

„Bei uns sollen die Kinder mitbestimmen und zum Beispiel aktiv am Tagesablauf mitwirken“, beschreibt Jasmin Kokaj das pädagogische Prinzip der Mitwirkung. „Die Kinder bestimmen die Themen, und wir richten uns nach ihren Interessen, seien es Dinosaurier oder Vögel im Winter. Auch im Kinderparlament sollen sie sich wertgeschützt fühlen, als Teil der Gesellschaft.“

Musikalische Früherziehung und Besuch der „Lese-Oma“

Wie in anderen Einrichtungen ist regelmäßig die Frühförderstelle zu Gast. Einmal wöchentlich gibt es dank des Teams von „Musik im Zentrum“ eine musikalische Früherziehung. Als „Lese-Oma“ ist Ingeborg Fuhrmann regelmäßig in der Kita, die übrigens teiloffen ist. Das heißt, dass es zwar feste Gruppen gibt, jedoch auch die Begegnung der Kinder auf dem Flur oder in der Turnhalle eine große Rolle spielt.

„Bis jetzt ist die Zuwegung noch nicht fertig asphaltiert. Wir hoffen auf einen Bürgersteig, der bis an den Kindergarten heranreicht“, weiß Regionalvorstand Gerald Donath, dass der Fußweg zur Einrichtung im Gewerbegebiet „bisher nicht so schön ist“. Für 2020 sei dies jedoch in Aussicht gestellt worden. „Und wir hoffen auch, dass wir noch ein paar junge Bäume oder Heckenpflanzen für unser Außengelände bekommen“, ergänzt Claudia Tannig. Die frisch gepflanzte Hecke sei im vergangenen Sommer wegen der Trockenheit leider nicht angegangen.