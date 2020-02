Von Volker Hagemann

Dabei hat die 27-Jährige in den vergangenen Monaten auch manche Hürde nehmen müssen. Anna Rzehas Vorgängerin, Pächterin Lydia Fehre, war im Dezember 2018 mit nur 48 Jahren überraschend verstorben. Seinerzeit hatte Rzeha ihr Masterstudium in Gesundheitskommunikation und -management abgeschlossen und gerade mit einem Ökotrophologie-Studium in Osnabrück begonnen. Früher als erwartet wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit.

Der Mentor mag’s süß

Freilich mit besten Voraussetzungen: Bei Veranstaltungen in der Alten Lederfabrik in Halle und bei anderen Anlässen wurden der jungen Hallerin ihre Tortenkreationen förmlich aus den Händen gerissen. Und: „Ein Café zu haben, das war immer schon mein Traum“, sagt sie. Gut, dass ihr seit Anfang 2019 als weitere Motivation Horst Peil vom Mentoren-Service OWL zur Seite stand: „Offiziell hat er mich ein Jahr lang organisatorisch begleitet, und er gehört heute zu den größten Fans meiner Torten.“

Ihr Talent führt sie ganz klar auf ihre Mama Monika und ihre Oma Lydia zurück: „Begnadete Köchinnen und Bäckerinnen! Vor allem Oma gibt mir so viel Inspiration, steuert alte Rezptideen wie Pastinaken- oder Kartoffel-Eintopf bei, die ich im Café dann oft umsetze.“ Unterstützt von ihrem engagierten Mitarbeiter Ralf Dunkelberg, der ebenso gerne selbst backt und Anna zustimmt: „Man muss möglichst das machen, was einem Freude bereitet.“ Wenn die Saison es hergibt, werden dann Äpfel, Birnen und Kirschen von den Bäumen am Böckstiegel-Museum verwendet. „Möglicherweise wird hier im kommenden Spätsommer auch Saft gepresst“, nennt Anna Rzeha eine weitere Idee.

1000. Torte im Spätsommer

Noch gut erinnert sie sich aber auch an manche Tage im Dezember: „Da kamen teils nur vier oder fünf Gäste am Tag, und ich habe nachts wach gelegen und gezweifelt.“ Und auch der teure Qualitäts-Stollen, den sie im Advent für eigens aus Thüringen holte, ging längst nicht so gut weg wie die eigenen Torten. Dennoch: Der große Zuspruch macht alles wett, 50 Torten verspeisen die Besucher pro Woche.

„Im Spätsommer hatten wir die eintausendste Torte gebacken“, erinnert sich Anna Rzeha. Und allein am vergangenen Sonntag standen knapp 400 Besucher auf der Matte. „Annas und Ralfs Motivation und das Museum – das ist einfach eine Einheit“, schwärmt Museumsleiter David Riedel. „Damit bieten wir den Leuten doppelt Gutes; Ausstellung und Café sprechen sich rum.“

Und wenn die Cafébetreiber mal nicht an Ofen oder Theke stehen? Diese Stunden nutzt Anna Rzeha gerne zum Volleyballspielen im SC Halle, Ralf Dunkelberg kümmert sich um seine zwei Pferde. Weitere Pläne? „Ein eigenes Backrezeptbuch wäre noch ein weiterer Traum...“, sagen beide.