Ihn erwarten 100 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. Der Kreis Gütersloh führt kreisweit regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durch, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Erstmals wurde am Mittwoch eine Messstelle an den „Dorfwichteln“ in Häger eingerichtet. In der Zeit von 8 bis 14 Uhr wurden dort 2230 Fahrzeuge erfasst, 189 waren zu schnell unterwegs: Es wurden 183 Verwarngelder (Überschreitung bis 20 km/h) und sechs Bußgelder (Überschreitung ab 20 km/h) ausgesprochen.

Der Kreis hat mit der Messung auf Beschwerden von Anliegern reagiert. Die Messung auch in Häger soll regelmäßig wiederholt werden.