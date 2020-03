Schon seit längerem fällt die bunte Wand der Fahrradbox an Werthers neu gestalteter Mobilitätsstation ins Auge. In wenigen Wochen soll sie nun endlich öffnen – und für die Nutzer auch gebührenfrei bleiben. Foto: Margit Brand

Von Margit Brand

Platz für bis zu 26 Fahrräder

Bis zu 26 Fahrräder finden darin in Zukunft Platz. Sie werden – zusätzlich zum eigenen Schloss – gesichert durch ein Zugangssystem an der Tür, das die beauftragte Firma „Stadtmobiliar Kienzler“ Ende des Monats installieren will. Auch die „Helmschränke“, die Radler sich hier für ihre persönlichen Sachen buchen können, werden dann montiert. Wer sich in der Box einmieten möchte, kann sich demnächst über die Homepage der Stadt Werther auf digitalem Weg einen Zugangscode anfordern, der in das Ziffernfeld am Eingang eingegeben wird.

Eine Bezahlschranke ist vorerst nicht vorgesehen, E-Mail genügt. „Ein Nutzer muss sich registrieren und lässt sich damit zurückverfolgen, erläutert der im Rathaus zuständige Mitarbeiter Stefan Meier. So soll sicher gestellt werden, dass die Unterstellmöglichkeit vernünftig genutzt und nicht von einzelnen blockiert wird. Ohne weiteres habe die Stadt auch keine Möglichkeit, eine Gebühr zu erheben. Technisch wäre das kein Problem; Kienzler hat in anderen Städten vielfach Stationen im Einsatz, die über digitale Bezahlmodelle (Kreditkarte, Paypal, Lastschrift) abgewickelt werden. Der Grund liegt vielmehr darin, dass der Umbau des Busbahnhofs zu 80 Prozent von öffentlichen Fördergeldern bezahlt worden ist. „Deshalb dürfen keine Einnahmen generiert werden“, erklärt Meier.

Erst einmal Erprobungszeitraum geplant

Also soll in einem Erprobungszeitraum abgewartet werden, wie gut die Nutzer die neue Unterstellmöglichkeit annehmen. Sie soll insbesondere Besitzern hochwertiger Fahrräder, etwa E-Bikes, die Möglichkeit geben, ihr Gefährt sicher zu parken. Mit etwas Kleingeld kann am Ladeautomaten Strom für den Akku gekauft werden. „Wir werden sehen, wie die Angebote genutzt werden, und gegebenenfalls darauf regieren.“

Gerade ist in Schloß Holte Bilanz gezogen worden. Seit einem Jahr gibt es dort zwölf Fahrrad-Einzelboxen, die am Bahnhof tage-, wochen- und monatsweise gebucht werden können. Hier hatte man sich für ein Bezahlmodell entschieden. Die Gebühren reichen von drei Euro pro Tag (ohne Stromanschluss zwei Euro) bis zu 140 Euro im Halbjahr (100 Euro ohne Steckdose). Das ernüchternde Ergebnis: Gerade 41-mal wurden die Boxen angemietet. Auch zur Hochsaison seien nur zwei Plätze am Tag belegt gewesen, berichtete die Stadt.

Auch die Nutzung der Toilette, die in dem bunten Häuschen am Busbahnhof untergebracht ist, wird übrigens gratis sein, kündigte Meier an. Nach einer Reinigung wird sie abends bis zum nächsten Morgen abgeschlossen und steht damit nachts nicht zur Verfügung.

Fair fährt vor

Bald ist die Fahrradbox nicht nur ein optischer Hingucker am ZOB, sondern kann auch ganz praktisch genutzt werden. Den teuren Drahtesel trocken und sicher aufbewahrt wissen – das ist eine gute Sache. Dass quasi nur mit dem eigenen guten Namen (sprich: E-Mail-Adresse) „bezahlt“ werden muss und kein Geld verlangt wird, ist zusätzlich attraktiv. Hoffentlich bleiben alle fair, damit das auch so bleiben kann. Dauerblockade oder sonstiger Missbrauch gefährdet diesen Gratis-Service. Sollte das Modell nicht funktionieren, sollte die Stadt schnell alles daran setzen, die Geldgeber zu überzeugen, dass eine Gebühr – und wenn es nur eine symbolische ist – unumgänglich ist. Kurz vorm Start ist aber erst einmal Zuversicht angesagt. Werther punktet mit Gratisparkplätzen – für Autos wie für Fahrräder. Margit Brand