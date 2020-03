Sie präsentieren Kinderbücher mit globaler Ausrichtung: Die Pixi-Geschichten von Rüdiger und Cordula Paulsen erscheinen mittlerweile in elf Ländern. Sogar in China sind die Büchlein der Wertheraner beliebt. Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

Dieses in Kooperation mit der Stiftung Lesen und dem Projekt „Leseliebe“ entstandene Büchlein ist nicht im Handel erhältlich und gehört zu fast 100 Geschichten, die Rüdiger Paulsen inzwischen an den Carlsen-Verlag verkauft hat. Dieser gibt die patentierten Pixi-Bücher im klassischen Format 10 mal 10 Zentimeter heraus.

„Kleiner Bär auf Tatze“ ist auf dem Balkan beliebt

Das gilt nicht für die Volksrepublik China. Drei Belegexemplare eines chinesischen Partnerverlages liegen inzwischen vor. „Wir werden langsam Global Player“, freuen sich die Autoren, als sie die Geschichten vom „Mondfrosch im Ofenrohr“, Katzenkinder und „Freistoß für Frida“ mit chinesischen Schriftzeichen präsentieren. „Die Lizenzen für acht unserer Bücher sind bisher nach China verkauft worden.“ Die asiatischen Exemplare sind mit 12 mal 12 Zentimetern etwas größer. Rumänien bringt noch größere Pixis heraus, wodurch nach Ansicht von Cordula Paulsen die Grafiken deutlich besser zur Geltung kommen.

Die Kindergeschichten gibt es inzwischen in elf Ländern, darunter Vietnam, Mexiko, Kolumbien, Albanien und Bulgarien. Der Vorname Hanna kann in der rumänischen Ausgabe schon mal zu Ana werden, der „Kleine Bär auf Tatze“ findet auch auf dem Balkan zahlreiche Liebhaber.

„Geschichten aus der Pixi-Kiste“ am 29. März

Rüdiger Paulsen möchte in diesem Jahr noch „die Hundert voll machen“. Von den 97 an den Verlag verkauften Geschichten sind 70 inzwischen erschienen. Die vorherrschenden Themen drehen sich um Prinzessinnen, Tiere, Indianer und (gutmütige) Piraten. So tauchen Pia und Emil im aktuellen Band leibhaftig in das vorgelesene Geschehen ein und helfen Käpt’n Planke bei der Suche nach der verschwundenen Schatzkarte.

Bei einem Pixi-Buch entsteht auf 24 Seiten eine abgeschlossene Geschichte mit Spannungsbogen und Happy End, oft in Reimform gestaltet. Ob das auch für die chinesischen Ausgaben gilt, wollen die Paulsens über einen sprachkundigen Bekannten in Erfahrung bringen. Unterdessen touren sie mit „Geschichten aus der Pixi-Kiste“ durch Kitas und Grundschulen – am 29. März, 11 Uhr, im Bielefelder Movement-Theater.