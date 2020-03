Von Oktober 1978 bis Dezember 1979 saß der heute 63-Jährige im Cottbuser Zuchthaus in Untersuchungshaft, bevor er vom Westen freigekauft wurde. Vor mehr als 60 Besuchern hat Matthias Storck jetzt im evangelischen Gemeindehaus an die Repressalien in der DDR erinnert und bewegende Passagen aus seinem Buch „Karierte Wolken“ gelesen. Pfarrer Hartmut Splitter attestiert seinem inzwischen für den Kirchenkreis Halle tätigen Kollegen die Entwicklung von mutigem Widerspruch über trotzige Opposition und tiefste Demütigung hin zu höchster Auszeichnung. Damit spielt er an auf das Bundesverdienstkreuz am Bande, das Matthias Storck 2012 verliehen wurde und seinen Weg „aus dem Stasiknast zum Schloss Bellevue“ kennzeichnet.

Abtransportierte Luther-Statue wurde wieder aufgestellt

Mit dem Zitat seines Freundes Wolf Biermann „Da war es, dass wir den Himmel im Wasser sah’n“ beginnt Storck seinen lebhaften Vortrag. Inzwischen habe sich seine damalige Welt tatsächlich auf den Kopf gestellt, betont er mit Hinweis auf eine seinerzeit abtransportierte Luther-Statue, die im Gegensatz zu ihrem Leninpendant inzwischen wieder am angestammten Platzt steht.

Wie tiefgreifend die Veränderungen sind, ist daran zu erkennen, dass ehemalige Insassen den Knast gekauft haben, in dem sich heute eine Gedenkstätte befindet. Storck serviert den Zuhörern nach eigenen Aussagen „schwere Kost“. Der Widerspruch zwischen „am liebsten weg zu wollen“ und „am liebsten hier zu bleiben“, wie ihn Wolf Biermann im Lied thematisiert hat, scheint unauflöslich.

Ohne FDJ-Mitgliedschaft kein Abitur

Selbst seine heutige Frau Christine wollte als Kind bei den Jungen Pionieren mitmachen – ohne FDJ-Mitgliedschaft kein Abitur. „Ich bin froh, dass ich heute sagen kann, mit euch hatte ich nie was zu tun“, sagt Matthias Storck, denn „wenn man seinen Feinden zu nah ist, dann stinkt man nach seinen Feinden“. Er räumt ein, dass seine ebenfalls inhaftierte „Tine“ weit mutiger und couragierter gewesen sei als er selbst.

Die Entwicklung zum Verräter habe Bulat Schalwowitsch Okudschawa in seinen Zeilen „der erste Verrat kann aus Schwäche gescheh’n, der zweite will schon Orden seh’n, und beim dritten musst du morden geh’n“ anschaulich dargestellt. Nach Schilderung der „eindrücklichsten Abendmahlsfeier seines Lebens“ anlässlich des Besuchs des Vaters im Zuchthaus, bei der Kuchen das Brot und Kaffee den Wein ersetzen mussten, kommt der doppelte Boden der Geschichte zum Vorschein. Nicht nur der Gefängnispastor, auch sein Vater haben mit der Stasi zusammen gearbeitet.

Dank an die Westdeutschen für ihren Einsatz während der deutschen Teilung

Es gebe eben Situationen, „da kommst du nur noch raus, wenn andere dafür reingehen“, findet Matthias Storck verständige Worte, auch wenn er nach eigenen Angaben fast gestorben wäre, als ihm das Verhalten seines Vaters bewusst wurde. In schlimmsten Zeiten habe ihm der Glaube an Gott stets Hoffnung gegeben und Mut gemacht. Ausdrücklich bedankt er sich bei den Westdeutschen für ihren unermüdlichen Einsatz während der deutschen Teilung, denn „bei uns reichte es entweder zum Anziehen oder zum Essen“.

Mutige Menschen im Osten wie Harald Bretschneider – bekannt geworden mit dem Stofflesezeichen „Schwerter zu Pflugscharen“ – und Bischof Gottfried Forck hätten mit zum Wunder der Einheit beigetragen. „Heute erzählt es sich leichter, es hilft mir und entlastet mich.“