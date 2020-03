Von Volker Hagemann

Nun ruft die Stadt Werther erneut alle Freiwilligen zur Müllsammelaktion auf – für Samstag, 28. März, wie Abfallberaterin Simone Marquardt und ihre Kollegin, Klimaschutzmanagerin Annika Nagai, ankündigen. Familien, Freundeskreise und Einzelpersonen können sich ebenso beteiligen wie Vereine und weitere Institutionen. „Zur besseren Planung empfehlen wir, dass man sich vorab bei uns im Rathaus anmeldet, unter Telefon 0 52 03/7 05-65 oder per E-Mail an simone.marquardt@gt-net.de“, betont Simone Marquardt. So werde auch vermieden, dass sich Sammelgebiete überschneiden.

Denn gesammelt werden kann in ganz Werther und allen Stadtteilen – leider lohnt es sich immer wieder. Und weil es im vergangenen Jahr mehrfach personelle Veränderungen in diesem Bereich der Stadtverwaltung gab, fiel die Sammelaktion 2019 ausnahmsweise aus. „Daher dürfte es sich sicher wieder lohnen“, mutmaßt die Abfallberaterin.

„Los geht’s um 9.30 Uhr am Bauhof oder nach Anmeldung direkt in den Sammelgebieten“, kündigt Simone Marquardt an. Handschuhe, Zangen, Eimer und ähnliche Utensilien bringt jeder nach Möglichkeit mit, man kann diese Dinge aber auch nach Absprache am Bauhof ausleihen.

Gibt es Stellen, die für wilden Müll typisch sind? „Leider ja: beispielsweise am Schulweg, in Isingdorf, im Wäldchen nahe dem Speckfeld oder Richtung Hochbehälter Blotenberg“, nennt Marquardt neuralgische Punkte.

Stadt hofft auf Sensibilisierung der Bürger

„Die Teilnehmer sehen bei der Müllsammelaktion immer wieder, wie viel Arbeit es macht, den Müll von anderen wegzuräumen und anschließend korrekt zu entsorgen. Dadurch hoffen wir, dass sich das Thema herumspricht, eine gewisse Sensibilisierung eintritt“, sagt die Abfallberaterin. „Und gleichzeitig entsteht bei einer solchen Veranstaltung auch ein tolles Gemeinschaftsgefühl, ein Erfolgserlebnis. Immerhin gibt es die Müllsammelaktion in Werther inzwischen schon seit mehr als 20 Jahren.“

Gegen 12 Uhr wird die Aktion am Bauhof ausklingen. Dort erwartet alle Teilnehmer zum Dank ein warmer Imbiss mit Getränken. Größere illegal entsorgte Dinge holen die Bauhofmitarbeiter anschließend vom „Fundort“ ab.