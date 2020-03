Von Margit Brand

Werther (WB). Ungezählte Male schon sind Roswitha und Leonhard Herbel in den Bürgerbus eingestiegen. Freitagvormittag aber war die Fahrt von der Haltestelle Bokemühlenweg in die Innenstadt eine besondere: Am neuen ZOB wurde das Ehepaar vom Vorsitzenden des Bürgerbus-Vereins, Heinz Deppermann, der Bürgermeisterin, ihrem Stellvertreter und einer Fahrer-Abordnung mit Blumen willkommen geheißen: Großer Bahnhof für den 250.000 Fahrgast, den der ehrenamtlich gesteuerte Bus seit 2002 transportiert hat.

Wem von beiden der Ehrentitel genau zuteil werden soll, darüber werden sich die beiden 72-Jährigen sicher einig. Der Verein hatte auf alle Fälle ein doppeltes Geschenk parat: Blumen für die Dame, einen 25-Euro-Einkaufsgutschein für den Herrn. „Wer hätte bei der Gründungsversammlung 2002 gedacht, dass damals der Grundstein zu so einer Erfolgsgeschichte gelegt wurde”, freut sich Bürgermeisterin Marion Weike über die anhaltend gute Resonanz, die das ehrenamtlich getragene Projekt – aktuell sind 20 Fahrer im Einsatz – findet.

In Verbindung bleiben

„Monatlich haben wir durchschnittlich rund 1200 bis 1300 Fahrgäste”, berichtet Ulrich Wefing, der den Bürgerbus-Verein damals mit aus der Taufe gehoben hat. „Damit wir in Verbindung bleiben”, ist der Slogan, den sich der Verein erst kürzlich gegeben hat – und doch die Idee der vergangenen 18 Jahre zusammen fasst. „Der Bürgerbus sorgt definitiv für den Zusammenhalt in unsere Gesellschaft”, lobt Weike.

Und das soll auch so bleiben. Ob wegen der Corona-Krise besondere Vorkehrungen im BVO-Bulli getroffen werden müssen, ist noch offen. Die MoBiel, Tochter der Stadtwerke Bielefeld, hat bereits am Donnerstag strenge Vorgaben für Fahrten in ihren Bussen gemacht, die zum Teil auch in Werther verkehren. Demnach soll es nicht mehr möglich sein, beim Fahrer ein Ticket zu bezahlen. Dieses muss per Handy, am Automaten oder in den Kundenzentren gelöst werden. Außerdem bleibe die vordere Tür der Busse geschlossen, der Einstieg soll nur hinten möglich sein. Um die Fahrer zusätzlich zu schützen, will die MoBiel den Sitzbereich direkt hinter dem Fahrer absperren. Bereits am Mittwoch habe man damit begonnen, die Fahrer mit Desinfektionsmitteln auszustatten, da sie nicht die Möglichkeit haben, sich jederzeit die Hände zu waschen.

Großer Abstand zum Fahrer

Die BVO hat solche Maßnahmen bislang nicht vorgesehen. Der Bürgerbus hat ohnehin nur einen Einstieg, dafür aber automatisch viel Platz hinter dem Fahrersitz, weil hier eine Freifläche für Kinderwagen oder Rollstühle ist. Viele Mitfahrer nutzen ihre Schülertickets oder haben Monatskarten. Ein Ticket am Automaten kann man auch am neuen ZOB nicht lösen – die Stadt hat sich bewusst gegen die Aufstellung entschieden. Marion Weike: „Früher gab es einen Automaten, aber der war immer nach wenigen Wochen kaputt”, beschreibt sich das Vandalismus-Problem.