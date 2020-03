Von Stefan Küppers

Werther (WB). In Werther gibt es geschätzt mindestens 1000 Kinder, die die örtlichen Kitas (aktuell 364 Plätze belegt) und die beiden Grundschul-Standorte (362 Schüler gesamt) sowie die 5. und 6. Klassen der PAB-Kreisgesamtschule und des Ev. Gymnasiums (hierfür liegt im Rathaus keine genaue Zahl vor) besuchen. Für einige dieser Kinder können deren Eltern bei der Stadt Werther eine Notbetreuung beantragen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Werthers Bürgermeisterin Marion Weike hat am Sonntag die Voraussetzungen und den konkreten Handlungsablauf erläutert, wie und unter welchen Umständen eine Notbetreuung gewährt wird.

Antragsvordrucke sind auf Homepage abrufbar

Die Stadt hat auf ihrer Homepage (www.stadt-werther.de) am Sonntag verschiedene Antragsformulare zum Download bereitgestellt. Die Vordrucke für Notbetreuung in Kitas, Grundschule, Gesamtschule oder Ev. Gymnasium können daheim ausgedruckt werden oder liegen laut Weike am Montag auch in den jeweiligen Einrichtungen beziehungsweise im Rathaus selbst aus.

Weike: „Die Anträge können von Montag an im Rathaus direkt abgegeben oder auch in den Briefkasten geworfen werden.” Die Anträge sollten Weike zufolge bis spätestens kommenden Dienstag, 12 Uhr, im Rathaus vorliegen.

Eltern müssen in unverzichtbaren Funktionsbereichen arbeiten

Wie mehrfach berichtet, wird laut Erlass der NRW-Landesregierung nur den Eltern eine Notbetreuung ihrer Kinder ermöglicht, die in unverzichtbaren Funktionsbereichen arbeiten, deren Tätigkeit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen, der Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen. Eine entsprechende Bescheinigung des Arbeitsgebers müssen die Antragsteller kurzfristig nachreichen. Das Land hat angekündigt, dass ein Formular für die Arbeitgeber kurzfristig bereitgestellt wird.

Stadt entscheidet auch über Notbetreuung Kinder aus Nachbarorten, die Schulen in Werther besuchen

Die ausgefüllten Antragsformulare werden von Montag an im Rathaus von eigens abgestellten Mitarbeitern im Fachbereich 3 (Ordnung) vorgeprüft, ob Eltern eine Berechtigung für eine Notbetreuung haben. Weike weist darauf hin, dass Alleinerziehende nach den Vorgaben des Landes nachweislich in den genannten Schlüsselpositionen arbeiten müssen. Und wenn zwei Elternteile sich um ein oder mehrere Kinder kümmern, müssen dem Erlass zufolge beide Eltern in den eingegrenzten Schlüsselpositionen tätig sein. Nach der Vorprüfung im Hause wird schließlich von der Verwaltungsleitung eine Entscheidung getroffen. Diese Entscheidung, so Weike, werde in Listen den jeweiligen Kitas und Schulen sowie auch Tagespflegegruppen mitgeteilt. „Die Einrichtungen informieren dann die Eltern über die Entscheidung der Stadt Werther“, sagte Weike. Die Bürgermeisterin weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ihrem Rechtsverständnis zufolge die Stadt Werther auch eine Entscheidung über eine Notbetreuung von Kindern aus Nachbarkommunen trifft, sofern diese Kinder zum Beispiel das Ev. Gymnasium oder die PAB-Kreisgesamtschule besuchen.

„Die Kinder, die eine Notbetreuung gewährt bekommen, bleiben in den Einrichtungen, in denen sie jetzt schon sind. Es soll aus Vorsorgegründen vermieden werden, dass die Gruppen noch durcheinander gemischt werden”, erläutert die Bürgermeisterin.